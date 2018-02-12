مبارزه ۵۴۸ جودوکار روی تاتامی دوسلدورف/مبارزه احتمالی محجوب و رنر

به گزارش خبرنگار مهر، دومین گرنداسلم سال ۲۰۱۸ از روز جمعه چهارم اسفندماه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات ۵۴۸ جودوکار از ۷۲ کشور اعلام آمادگی کرده اند. از این تعداد ۲۱۰ جودوکار در بخش زنان و ۳۳۸ جودوکار در بخش مردان به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی کشورمان با سه جودوکار راهی این مسابقات می شود. محمد محمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم، جایی که ۵۱ جودوکار دیگر نیز حضور دارند به رقابت خواهد پرداخت. در این وزن «رستم عروجوف» دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۱۶ و نقره جهانی ۲۰۱۷ از آذربایجان با رنک ۲ دنیا شاخص ترین جودوکار این وزن می باشد. «گانباتار» از مغولستان با رنک ۳ دنیا و برنز جهانی ۲۰۱۷ دیگر جودوکار سرشناس این وزن می باشد.

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم دیگر نماینده ایران است. این جودوکار شاخص کشورمان با مدال برنز و مسابقات جهانی ۲۰۱۷ و رنک ۳ دنیا به عنوان سید یک و شاخص ترین جودوکار این وزن حضور خواهد داشت.

جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم سومین جودوکار ایران در این رقابتهاست. در این وزن «تدی رنر» فرانسوی قهرمان جهان و المپیک بهترین جودوکار این وزن است. این قول فرانسوی که در هفت سال گذشته هیچ باختی در کارنامه نداشته، معمولا در سال فقط در یک یا دو تورنمنت شرکت می کند. دیدار احتمالی رنر و محجوب می تواند جذابیت های زیادی برای جودو ایران داشته باشد.

تیم ملی جودو در حالی با نفرات با تجربه خود راهی دوسلدورف می شود که «آندره» به کادر فنی اضافه شده و باید دید آیا او تاثیری روی جودوکاران دارد یا همچنان جودو با همان روند قبلی ادامه می دهد.

این رقابتها به مدت سه روز در آلمان برگزار می شود و تیم سه نفره کشورمان در صورت آماده شدن روادید اول اسفندماه راهی آلمان می شود.