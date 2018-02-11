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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۲۳:۲۳

بسکتبال جوانان غرب آسیا - اردن؛

برتری تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل لبنان در اولین دیدار

برتری تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل لبنان در اولین دیدار

تیم بسکتبال جوانان ایران نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی غرب آسیا را با برتری برابر لبنان به پایان رساند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال جوانان غرب آسیا امروز یکشنبه در اردن آغاز شد. تیم بسکتبال جوانان ایران نخستین دیدار خود در این رقابت ها را برابر لبنان برگزار کرد و موفق شد این تیم را با نتیجه ٨٥ بر ٤٦ شکست دهد.

بسکتبالیست های جوان کشورمان در کوارتر اول و دوم به ترتیب با نتایج ١٩ بر ٨ و ٢٦ بر ٦ صاحب برتری شدند. آنها کوارترهای سوم و چهارم را هم با برتری ٢٠ بر ١٥ و ٢٥ بر ١٢ خود تمام کردند تا برنده قاطع بازی باشند.

تیم بسکتبال جوانان ایران دومین دیدار خود در رقابت های غرب آسبا را فردا برابر عراق برگزار می کند.

کد مطلب 4225476
رضا خسروي

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