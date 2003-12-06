ارتش آمر يكا در عراق تجهيزات نظامي را از طريق پست قاچاق مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، از جمله تجهيزاتي كه نظاميان آمريكايي با استفاده از پست به قاچاق آن مبادرت مي ورزند ، مهمات واقعي، سلاح هاي خودكار و تجهيزات نظامي آمريكايي و تجهيزات مصادره عراقي است.

مركزپستي در اردوگاه هاي جنگي آمريكا ، تمام بسته هاي پستي را كه نظاميان آمريكايي براي كشورشان ارسال مي كنند ، با دقت بازرسي مي كنند و دربسياري از پايگاه ها براي اطمينان از خطرناك نبودن مرسولات پستي و عدم وجود مواد خطرناك درآنها، از اشعه ايكس استفاده مي كنند.

زندان ، مجازات نظامياني است كه مواد ممنوعه به كشورشان ارسال كنند.

کد مطلب 42255