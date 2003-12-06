  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۹

ارتش آمر يكا در عراق تجهيزات نظامي را از طريق پست قاچاق مي كند

نظاميان آمريكايي درعراق ، از طريق پست تجهيزات نظامي را به كشورشان قاچاق مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، از جمله تجهيزاتي كه نظاميان آمريكايي با استفاده از پست به قاچاق آن مبادرت مي ورزند ، مهمات واقعي، سلاح هاي خودكار و تجهيزات نظامي آمريكايي و تجهيزات مصادره عراقي است.
مركزپستي در اردوگاه هاي جنگي آمريكا ، تمام بسته هاي پستي را كه  نظاميان آمريكايي براي كشورشان ارسال مي كنند ، با دقت بازرسي مي كنند  و دربسياري از پايگاه ها براي اطمينان از خطرناك نبودن مرسولات پستي و عدم وجود مواد خطرناك درآنها، از اشعه ايكس استفاده مي كنند.
زندان ، مجازات نظامياني است كه مواد ممنوعه به  كشورشان ارسال كنند.
کد مطلب 42255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها