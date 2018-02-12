مراسم شب شروه در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زارعی یکشنبه شب در این مراسم اظهار داشت: شروه در دشتی هم نفس سوزه های عاشقانه و هم آغوش لحظه های عارفانه است.

وی افزود: مردم دشتی با شروه رنج ها، دردها، عشق و شیدایی شان را فریاد می زنند.

زارعی با بیان اینکه برگزاری شب شروه حفظ و احیای این هنراصیل دشتی است، ادامه داد: از مدیر هنرمند حوزه هنری بوشهر که این برنامه فاخر را حمایت کردند و از حضور فرماندار دشتی و سایر مسئولان و مردم شهرستان تقدیر می شود.

لازم به ذکر است در پایان نیز محمد صغیری، پولاد اسماعیلی، حسن صفری، نجیم رضایی، علی عاشوری و مفتون قائدی به شروه خوانی پرداختند.