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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۷

با حضور شروه خوانان برجسته استان؛

مراسم شب شروه در دشتی برگزار شد

مراسم شب شروه در دشتی برگزار شد

دشتی- سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی گفت: مراسم شب شروه با حضور شروه خوانان برجسته استان و شهرستان در فرهنگسرای شهید شهریاری خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زارعی یکشنبه شب در این مراسم اظهار داشت: شروه در دشتی هم نفس سوزه های عاشقانه و هم آغوش لحظه های عارفانه است.

وی افزود: مردم دشتی با شروه رنج ها، دردها، عشق و شیدایی شان را فریاد می زنند.

زارعی با بیان اینکه برگزاری شب شروه حفظ و احیای این هنراصیل دشتی است، ادامه داد: از مدیر هنرمند حوزه هنری بوشهر که این برنامه فاخر را حمایت کردند و از حضور فرماندار دشتی و سایر مسئولان و مردم شهرستان تقدیر می شود.

لازم به ذکر است در پایان نیز محمد صغیری، پولاد اسماعیلی، حسن صفری، نجیم رضایی، علی عاشوری و مفتون قائدی به شروه خوانی پرداختند.

کد مطلب 4225502

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