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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۳۹

تعویق الحاق شهرک های کرانه باختری به اراضی اشغالی

تعویق الحاق شهرک های کرانه باختری به اراضی اشغالی

کابینه رژیم صهیونیستی تصویب لایحه قانون الحاق شهرک های موجود در کرانه باختری به اراضی اشغالی را به تأخیر انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کابینه رژیم صهیونیستی تصویب لایحه قانونی را که بر اساس آن شهرک های موجود در کرانه باختری به اراضی اشغالی الحاق می شود به تأخیر انداخت.

کمیته مرکزی حزب لیکود حدود ۲ ماه پیش حاکمیت رژیم صهیونیستی بر تمام شهرک های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین را تصویب کرده بود.

تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر این اقدام حزب لیکود را محکوم کرده چرا که آن را نقض قطعنامه های بین المللی می داند.

طی ۲ ماه اخیر نیز درگیری میان فلسطینی ها و اشغالگران صهیونیست بعد از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان مرکز رژیم صهیونیستی افزایش یافته است.

کد مطلب 4225524
فاطمه صالحی

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