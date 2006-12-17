مدیریت محله ای احساس تعلق به شهر را افزایش می دهد

دکتر نوید سعیدی رضوانی ، استاد شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از روش های دیگر محله محوری و توجه به مدیریت محله ای توجه به توسعه محلی است ، گفت: با افزایش ارتباطات در سطح محله و تقویت ارتباط بین اعضای محله و فراهم نمودن بسترفعالیت اقشار مختلف می توان اساس توسعه را بر محور محله استوار کنیم.

عضو هیئت علمی گروه های معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد با اشاره به ایجاد تعلق خاطر در شهروندان نسبت به شهر به عنوان یکی از وظایف شهرداری ها در دنیا تاکید کرد: برای اغلب کسانی که در تهران زندگی می کنند تهران شهر جدیدی است و بسیاری بعد از بازنشستگی و حتی بعد از فوت طبق وصیتی که می کنند به شهر خود بازمی گردند.

وی در ادامه با توجه به اینکه در صورتی که شهر محل زندگی آدم ها ، شهر شایسته و سالمی باشد مردم احساس تعلق بیشتری نسبت به آن دارند افزود: در یک شهر پر از مشکلات مردم کمتر نسبت به شهر احساس تعلق دارند در حالی که در صورت دلپذیر ساختن شهر و ایجاد مدیریت های محلی و هویت دادن به محلات می توان با ایجاد حس مشارکت در شهرنشینان احساس تعلق به محله را احیاء کرد.

این پژوهشگر در مدیریت برنامه ریزی شهری ، تبلیغ و تلقین را یکی دیگر از عوامل ایجاد احساس تعلق در شهروندان نسبت به شهر دانست و گفت: "دبی" یک شهر جدید است با 85 درصد سکنه خارجی که با تبلیغات موثر توانسته هویت شهری مستقل برای خود تعریف کند در حالی که در تهران با وجود مرکزیت کشور هنوز محصولات فرهنگی و تبلیغی مثل ماکت برج آزادی و یا میلاد را نداریم تا به عنوان سوغات به دیگران هدیه بدهیم.

وی هویت سازی از طریق تبلیغات ، نمادها و سمبل ها را کارآمد دانست ولی با تاکید بر اینکه فرایندهای واقعی تاثیر بیشتری بر ایجاد رضایت شهرنشینان از شهر دارند تصریح کرد: اولین طرح جامع تهران مصوب سال 49 یک طرح شهرسازانه نبود و از ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی و محیط زیستی جامع نگری نداشت ؛ به همین دلیل بسیاری از فضاهای شهری که لازمه یک شهر است در تهران وجود ندارد.

سعیدی رضوانی در ادامه با تاکید بر توجه به اصول شهرسازی انسان گرا در دوره جدید گفت: باید به پیاده رو مدار کردن شهرو توجه به مراسم ها و گردهمایی های فرهنگی و هنری توجه بیشتری شود ؛ میدان ها باید خالی از تردد باشند و تنها محلی برای گردهمایی مردم باشد در حالی که امروزه میدان بیشتر یک فلکه ماشین رو است.