تحصیل دانش آموزان در کنارهم در راستای یکپارچه سازی آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی در بازدید از کارگاه تخصصی آموزشی توانمند سازی آموزگاران پذیرنده دانش آموزان دیر آموز و دارای مشکلات یادگیری گفت: وجود دانش آموزان دیر آموز در سیستم آموزشی هر کشوری امری اجتناب ناپذیر است اما آنچه که در این بین مهم و قابل تعمق است چگونگی برخورد و مواجهه با این پدیده است.

قربانی بیان کرد: از مهرماه سال جاری تا کنون ۲۷ کارگاه ۶ ساعته با شرکت بیش از هزار و ۸۰ نفر از معلمان پذیرنده دانش آموزان دیر آموز تشکیل شده است.

وی افزود: تحصیل دانش آموزان دیر آموز و عادی در کنار هم با هدف رعایت حقوق افراد، برقراری عدالت آموزشی و آماده کردن آنها برای زندگی طبیعی با آموزش های متناسب با توان و ویژگی های آنان به منظور آماده کردن آنان برای ورود به دنیای عادی بسیار حائز اهمیت است.

رییس آموزش و پرورش استثنایی استان هم در ابتدای این کارگاه آموزشی گفت: هدف اصلی شناسایی این دانش آموزان جداسازی و برچسب زدن به آنان نیست بلکه شناسایی و شناخت مشکلات تحصیلی آنان است چراکه با این شناخت می توانیم با برنامه ریزی به موقع و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای و همچنین آموزش معلمان و اولیاء در مسیر پیشرفت تحصیلی آنان گام بر داریم.

خلیل رنجبر افزود: در این کارگاه های تخصصی همکاران گرامی با شیوه ها و راهبردهای درمانی و آموزشی دانش آموزان دیر آموز و دارای مشکلات یادگیری آشنایی پیدا می کنند و راهبردهای لازم در تدریس جهت تسهیل سازی روند آموزش دانش آموزان دیر آموز ارائه می شود.