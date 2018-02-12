برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرایی می شود

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان بر فناوری و بین المللی سازی تاکید دارد.
وی افزود: در حوزه فناوری در دانشگاه فعالیت های مختلفی مانند ایجاد مرکز نوآوری و مرکز رشد صورت گرفته و ادامه دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت های بین المللی از دیگر اولویت های برنامه راهبردی این دانشگاه به شمار می رود.
مدرس هاشمی تاکید کرد: اجرای پروژه های علمی مشترک و برگزاری دوره های آموزشی مشترک از برنامه های بین المللی سازی این دانشگاه است.
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