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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۹

رئیس دانشگاه خبر داد:

برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرایی می شود

برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرایی می شود

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: برنامه راهبردی این دانشگاه به تصویب هیات امنا رسیده است و اجرای آن آغاز شده است.

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان بر فناوری و بین المللی سازی تاکید دارد.

وی افزود: در حوزه فناوری در دانشگاه فعالیت های مختلفی مانند ایجاد مرکز نوآوری و مرکز رشد صورت گرفته و ادامه دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت های بین المللی از دیگر اولویت های برنامه راهبردی این دانشگاه به شمار می رود.

مدرس هاشمی تاکید کرد: اجرای پروژه های علمی مشترک و برگزاری دوره های آموزشی مشترک از برنامه های بین المللی سازی این دانشگاه است.

کد مطلب 4225546

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