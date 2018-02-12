به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی ۲۰۱۸ از ۲۰ بهمن به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز شده و تا ۶ اسفند ادامه دارد. در حالی که کاروان ایران با چهار نماینده محمد کیادربندسری، سید ستار صید، سمانه بیرامی و فروغ عباسی در این رقابتها شرکت کرده است سایت رسمی بازی ها نام سه نماینده از ایران را در لیست المپیکی های کشورمان وارد کرده بود.

با پیگیری مسئولان کاروان ایران نام محمد کیادربندسری نیز به لیست نمایندگان المپیکی کشورمان اضافه شد. کیادربندسری و عباسی دو نماینده آلپاین و صید و بیرامی دو نماینده اسکی صحرانوردی در این دوره از المپیک زمستانی هستند. سید عبدی افتخاری سرپرست کاروان ایران در این رویداد است.

تصویر اصلاح تعداد نمایندگان المپیکی ایران در اسیت رسمی بازیها