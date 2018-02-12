به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله دوم» پادشاه اردن روز پنجشنبه به مسکو سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دیوان پادشاهی اردن اعلام کرده است که عبدالله دوم در جریان دیدار با پوتین در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه و همچنین آخرین تحولات منطقه گفتگو می کند.

دیوان پادشاهی همچنین تأکید کرده است که در جریان دیدار آتی در خصوص مذاکرات سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.