بارش برف در ارتفاعات محور کندوان/ ۶ محور کشور مسدود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی امروز تا ساعت ۹ صبح را به شرح زیر اعلام کرد:

برابر آخرین گزارش های دریافتی تا این لحظه، بارش برف در ارتفاعات محور کندوان و بارش باران در اکثر محورهای استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان، استان البرز در محور کرج- قزوین و در استان کردستان محور بانه گزارش شده است و سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

همچنین پلیس راهور ناجا از مسدود بودن ۶ محور کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد. محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان، محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد( این محور به علت بارش برف مسدود هستند و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا اعلام شده است)، در استان های اردبیل و گیلان محور پونل -خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی، در استان های قزوین و رشت باند جنوبی آزادراه قزوین-رشت به علت ریل گذاری مسدود است. مسیر جایگزین محور قدیم قزوین-رشت اعلام شده است.