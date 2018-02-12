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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۶

دیدار نخست وزیر هند با «سلطان قابوس»؛ امضای ۸ تفاهمنامه همکاری

دیدار نخست وزیر هند با «سلطان قابوس»؛ امضای ۸ تفاهمنامه همکاری

دهلی نو و مسقط ۸ تفاهمنامه همکاری در زمینه های مختلف با حضور نخست وزیر هند و پادشاه عمان به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند که به عمان سفر کرده است با «سلطان قابوس» پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

نخست وزیر هند که در آخرین لحظات سفر خود به ۳ کشور خاورمیانه به عمان سفر کرده است در دیدار با پادشاه این کشور در مورد اقدامات لازم در جهت افزایش همکاری های تجاری، سرمایه گذاری، امنیت دفاعی و همچنین مسائل منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار طرفین ۸ تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف از جمله همکاری های دفاعی، توریسم و همچنین بهداشت به امضا رساندند.

نخست وزیر هند همچنین در این سفر با «سید فهد بن محمود آل سعید»،  معاون نخست‌وزیر در امور کابینه عمان و «سید اسعد بن طارق آل سعید» معاون نخست وزیر در امور همکاری بین المللی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد.

مودی در این دیدار ضمن تاکید بر افزایش روابط سیاسی هند و عمان گفت که بیش از ۹ میلیون هندی در عمان زندگی و کار می کنند و بیشترین جامعه مهاجر در این کشور را تشکیل می دهند و این خود عاملی بر گسترش روابط بیش از بیش دو کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است که نخست وزیر هند پیش از سفر به عمان به «رام الله» و امارات متحده عربی نیز سفر کرده بود.

کد مطلب 4225573

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