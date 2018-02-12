دیدار نخست وزیر هند با «سلطان قابوس»؛ امضای ۸ تفاهمنامه همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند که به عمان سفر کرده است با «سلطان قابوس» پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

نخست وزیر هند که در آخرین لحظات سفر خود به ۳ کشور خاورمیانه به عمان سفر کرده است در دیدار با پادشاه این کشور در مورد اقدامات لازم در جهت افزایش همکاری های تجاری، سرمایه گذاری، امنیت دفاعی و همچنین مسائل منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار طرفین ۸ تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف از جمله همکاری های دفاعی، توریسم و همچنین بهداشت به امضا رساندند.

نخست وزیر هند همچنین در این سفر با «سید فهد بن محمود آل سعید»، معاون نخست‌وزیر در امور کابینه عمان و «سید اسعد بن طارق آل سعید» معاون نخست وزیر در امور همکاری بین المللی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد.

مودی در این دیدار ضمن تاکید بر افزایش روابط سیاسی هند و عمان گفت که بیش از ۹ میلیون هندی در عمان زندگی و کار می کنند و بیشترین جامعه مهاجر در این کشور را تشکیل می دهند و این خود عاملی بر گسترش روابط بیش از بیش دو کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است که نخست وزیر هند پیش از سفر به عمان به «رام الله» و امارات متحده عربی نیز سفر کرده بود.