صدرنشینی آلمان در پایان روز دوم المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره بازی‌های المپیک زمستانی از ۲۰ بهمن به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز شده و تا ششم اسفند ادامه دارد. در پایان دومین روز از این بازیها کاروان کشور آلمان با سه مدال طلا (دو مدال در بیاتلون مردان و زنان و یک مدال در اسکی پرش) و یک مدال برنز ( در لوژ سواری) در صدر جدول بازیها قرار دارد. آلمان با ۱۵۶ نماینده در این رویداد المپیکی شرکت کرده است.

پس از کشور آلمان، تا به این لحظه که بازیهای روز سوم در حال پیگیری است کاروان ۳۴ نفره هلند با کسب دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز در رده دوم جدول قرار دارد. تیم آمریکا با ۲۴۳ نماینده نیز با کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در رده سوم جدول قرار گرفته است.

بازیهای روز سوم المپیک زمستانی همچنان در حال برگزاری است. کاروان کشورمان نیز با ۴ نماینده در این رویداد زمستانی شرکت کرده است.

"جدول رده بندی مدالی بازیهای المپیک زمستانی تا به این لحظه"