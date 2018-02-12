سهرابی برنز گرفت/ پایان کار رکابزنان با ۴ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین روز از رقابتهای دوچرخهسواری جاده قهرمانی آسیا امروز (دوشنبه ۲۳ بهمن ماه) در بخش استقامت مردان بزرگسال در میانمار برگزار شد.
تیم ملی مردان ایران با ترکیب مهدی سهرابی، آروین معظمی گودرزی، میرصمد پورسیدی و بهنام آرین، مسیر ۱۷۶ کیلومتری استقامت جاده را طی کردند.
در نهایت مهدی سهرابی رکابزن کشورمان موفق شد به عنوان نفر سوم از خط پایان گذر کرده و نشان برنز را از آنِ خود کند؛ در این ماده، نمایندگان امارات و ژاپن اول و دوم شدند.
به این ترتیب، تیم ملی دوچرخهسواری استقامت جاده ایران با کسب چهار مدال به کار خود پایان داد.
آروین معظمی گودرزی نشان نقره تایم تریل انفرادی بزرگسالان، محمد گنجخانلو مدال نقره رده سنی امید در بخش جاده، مهدی سهرابی مدال برنز انفرادی جاده در رده سنی بزرگسالان و تیم تایم تریل تیمی مردان در بخش بزرگسالان نیز مدال برنز را برای کشورمان به دست آوردند؛ در این دیدارها، بانوان رکابزن موفق به کسب هیچ نشانی نشدند.
تیم دوچرخهسواری پیشکسوتان ایران نیز موفق به کسب چهار مدال شامل دو نشان نقره و دو برنز شدند.
سی و هشتمین دوره رقابتهای دوچرخهسواری جاده قهرمانی آسیا در بخش بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره مسابقات در بخش جوانان، هفتمین دوره مسابقات در بخش پیشکسوتان، از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار شد.
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