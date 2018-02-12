«همه دختولوک ها منم» در بندرعباس به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «همه دختولوک ها منم» به نویسندگی و کارگردانی گلنساء زارعی از ۲۰ بهمن ماه آغاز و ۲۷ بهمن به پایان می رسد.

این نمایش در تماشاخانه آفتاب بندرعباس (میدان صادقیه، کتابخانه سید احمد خمینی) هر شب ساعت ۱۹:۰۰ به روی صحنه است و به مقوله خیانت با نگاهی متفاوت، از دو زاویه مختلف به موازات هم می پردازد. همچنان که بی اخلاق و ضد ارزش ها را در روابط عشقی نقد می کند، به معضل کپی پیست در آثار هنری می پردازد. هر دو نقد اخلاق و خیانت در روابط انسانی است که فقدان آن آسیبی اجتماعی را رقم می زند.

محمد مهدی قلندری زاده، شیما اکبری، مسعود اولی بندری و گلنساء زارعی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

عزیز سمایی، زهرا بختیاری، سمیه کوهشکن، سجاد طهماسبی، مرتضی شنبه نیا، حسین سرخاب، ابوذر آخش جان، معصومه جعفرزاده، طاهره رحیمی، عقیل جلال زاده، آرمین خودستان، امین باسره، هادی آیین طلب، محسن زارعی، ، محمد جواد رسا، فتیه بقایی، مجید بشکال،ساینا امیری، سمیه دهقانی، زهرا ملایی، زینب ملایی؛ سمیرا کمالی، محمد حمزوی، زاده، محمد سایبانی، علی شهیدی، سیروس رحیمی، محمد اکبری کهتکی، شهرام خسروی «همه دختولوک ها منم» را همراهی می‌کنند.

گفتنی است نمایش «همه دختولوک ها منم» برگزیده بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی است که توانست با کسب چهار مقام اول نویسندگی و کارگردانی اول توسط گلنساء زارعی، مقام اول بازیگری مرد توسط محمد قلندری زاده و مقام اول بازیگری زن توسط شیما اکبری، برای استان هرمزگان افتخار آفرین باشد.

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