جزئیات انتقال دانشجویان ایرانی در رشته های پزشکی/ تغییر شرط معدل

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما برای پذیرش دانشجویان ایرانی که قبلا به دانشگاه های خارجی رفته اند و آن دانشگاه ها در فهرست دانشگاه های معتبر قرار نداشتند سه شرط تعیین کرده بودیم که در صورت برآورده شدن این شروط مدارک آنها ارزشیابی می شد و این دانشجویان معطل نشوند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از مشکلات، انتقال دانشجویان به داخل کشور است. اگر دانشجویی در دانشگاه غیر معتبر خارجی تحصیل کند حق انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور را ندارد.

وی افزود: از دیگر مشکلات ارزشیابی پایان دوره و مدرک تحصیلی این گروه از دانشجویان است. از نظر وزارت بهداشت اگر دانشجویی در دانشگاه غیرمعتبر تحصیل کرده باشد مدارک اش ارزشیابی نمی شود و با مشکل مواجه خواهد شد.

اکبری گفت: مسئله دیگر ارائه تسهیلات است. به دانشجویانی که در دانشگاه های غیرمعتبر تحصیل کنند تسهیلاتی از جمله تسهیلات ارزی و معافیت برای آقایان مشمول داده نمی شود.

وی با اشاره به شروطی که برای انتقال دانشجویان خارجی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور تعیین شده است، گفت: آیین نامه شرایطی را برای کسانی که از ۲۰۱۸ درخواست انتقال می دهند تعیین کرده است. این افراد کسانی هستند که از سال ۲۰۱۷ تحصیل خود را در دانشگاه های معتبر شروع کرده اند و از سال ۲۰۱۸ درخواست انتقال می دهند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: برای انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی سه معدل اهمیت دارد. معدل دیپلم باید بالای ۱۶ باشد، معدل پیش دانشگاهی باید بالای ۱۷ باشد و معدل واحدهایی که دانشجو در خارج از کشور گذرانده باید بالای ۱۵ باشد. در حالی که پیش از این هر سه معدل بالای ۱۴ بود. اکنون میزان معدل ها تغییر کرده است.

وی یادآور شد: از تعداد واحدهای گذرانده شده نیز دانشجو باید ۷۲ واحد مورد قبول را بر اساس سرفصول دروس آموزشی ایران گذرانده باشد. البته این شرط همچون گذشته است اما باید تاکید کنم که دروس فصول آموزشی در ایران ملاک است اگر کسی در خارج از کشور ۷۲ واحد بگذراند و اعلام کند که می خواهد منتقل شود ما اینجا دروس را تطبیق می دهیم که بر اساس درس های رشته مربوطه در کشور منطبق است یا خیر.

اکبری خاطرنشان کرد: البته کماکان تاکید ما در وزارت بهداشت بر این است که دانشجویان در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل کنند تا با مشکلات کمتری مواجه شوند.