به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در دیدار با جمعی از فرماندهان ارتش، ایثارگران و رزمندگان عملیات والفجر هشت به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه بی‌شک نسل چهارم انقلاب، دوران دفاع مقدس را درک نکرده است و از حماسه والفجر هشت اطلاع کافی ندارد، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد قبل از آنکه دشمن بخواهد آن‌ها را از مسیر منحرف کند باید با مکتوب کردن خاطرات رزمندگان، این سرمایهها را به نسل‌های آتی انتقال دهیم.

وی بابیان این‌که دفاع مقدس، انقلاب اسلامی را ازنظر نظامی بیمه کرد، اظهار داشت: ملت ایران روزی شادتر از ۲۲ بهمن در تاریخ کشور نخواهند داشت و با حضور خود در راهپیمایی پاسخی دندان‌شکن به رؤیاهای شیطانی دشمنان دادیم که با تمام وجود، پای نظام ایستاده و پشتیبان مقام معظم رهبری هستیم و هیچ‌گاه شهدا و امام راحل (ره) را فراموش نخواهیم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سمنان بابیان اینکه در حال حاضر، دشمن با بهره‌گیری از دین، امنیت و وحدت، قصد نفوذ در کشورهای مسلمان را دارد، ابراز داشت: دشمن که گزینه‌های نظامی را ناکارآمد می‌داند می‌کوشد تا از طریق جنگ نرم اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابد لذا باید در برابر حیله‌های دشمن هوشیار باشیم.

آیت‌الله شاهچراغی عمل به سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری را از راه‌های حفظ و تداوم انقلاب برشمرد و تصریح کرد: با توجه به توطئه‌های دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون لذا برای حفظ نظام و انقلاب وحدت امری ضروری است.

وی افزود: در جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس در شرایطی با دشمن می‌جنگیدیم که همه کشورها از رژیم بعثی صدام حمایت می‌کردند اما شهادت‌طلبی، ایثار و جوانمردی دلاورمردان غیور اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران نصیب دشمن شود لذا باید این پیروزی‌های ارزشمند به‌درستی برای نسل جدید تبیین شود تا بدانند آزادی و امنیت امروز را مدیون خون شهدا هستند و راه آن‌ها باید تداوم پیدا کند.