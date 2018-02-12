مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دستیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت مجدد برای ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سایت سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir از امروز ۲۳ بهمن آغاز شده است. داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشدند، تا ۲۵ بهمن ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

پیش از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۹۴ در این دوره ثبت نام کرده بودند.

افرادی که هزینه ثبت نام پرداخت کرده و کد پیگیری را دریافت کرده ولی موفق به ثبت نام نشده اند با همان کد پیگیری ثبت نام را انجام دهند.

آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.