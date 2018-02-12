نگاهی به سوابق ورزشکاران ایران در المپیک/ تلاش دو زن برای موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان المپیکی کشورمان با ترکیب محمد کیادربندسری، سید ستار صید، سمانه بیرامی و فروغ عباسی در بیست و سومین دوره از بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی حضور دارند.

رقابتهای اسکی بازان کشورمان فردا با برگزاری مسابقات نمایندگان صحرانوردی پیگیری می شود. اسکی بازان ایرانی در طبقه چهاردهم ساختمانی در دهکده بازیها در مجاورت نمایندگان یونان، اتریش و بخشی از نمایندگان زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک(نمایندگان روسیه) اسکان یافته اند. میانگین سنی چهار نماینده ایران در این بازیها ۲۷ سال است.

مروری بر سوابق و مشخصات نمایندگان المپیکی ایران:

۱- محمد کیادربندسری: نماینده اسکی آلپاین، ۲۸ ساله- حضور در دو دوره المپیک زمستانی(۲۰۱۴-۲۰۱۸)

رتبه در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی روسیه؛

مارپیچ بزرگ: ۵۱

مارپیچ کوچک: ۳۰

۲- فروغ عباسی: نماینده اسکی آلپاین، ۲۴ ساله- حضور در دو دوره المپیک زمستانی(۲۰۱۴-۲۰۱۸)

رتبه در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی روسیه: مارپیچ کوچک: ۴۸

۳- سمانه بیرامی باهر: نماینده اسکی صحرانوردی، ۲۶ ساله- حضور در یک دوره المپیک زمستانی(۲۰۱۸) و پرچم داری کاروان ایران در این بازیها

حضور در دو دوره رقابتهای جهانی:

رتبه در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فنلاند: اسپرینت آزاد:۹۸

رتبه در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ سوئد: اسپرینت کلاسیک: ۸۴

بیرامی باهر که نخستین تجربه خود در المپیک زمستانی را تجربه می کرد نیم ساعت قبل از مراسم افتتاحیه متوجه شد به عنوان پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ انتخاب شده است.

۴-سید ستار صید: نماینده اسکی صحرانوردی، ۳۰ ساله - حضور در سه دوره المپیک زمستانی(۲۰۱۰-۲۰۱۴-۲۰۱۸)

رتبه در المپیک زمستانی ونکوور کاندا ۲۰۱۰: در رشته ۱۵ کیلوکتر آزاد : ۸۹

رتبه در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی روسیه: در ۱۵ کیلومتر کلاسیک: ۷۹

* حضور در چهار دوره رقابتهای جهانی:

- رتبه در مسابقات جهانی فنلاند ۲۰۱۷: رشته اسپرینت آزاد:۱۰۸ رشته ۱۵ کیلومتر کلاسیک: ۷۸

- رتبه در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ سوئد: اسپرینت کلاسیک: ۹۴ رشته ۱۵ کیلومتر آزاد: ۸۰

- رتبه در رقابتهای جهانی ۲۰۱۳ ایتالیا: اسپرینت کلاسیک: ۹۹

- رتبه در رقابتهای جهانی ۲۰۱۱ نروژ: اسپرینت آزاد: ۱۰۳





نمایی از محل اسکان ورزشکاران ایران در دهکده بازیهای المپیک