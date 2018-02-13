استان زنجان نیازمند توجه ویژه به گردشگری سلامت است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر به پرونده الکترونیکی سلامت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حوزه سلامت اقدامات ارزشمندی برای رفاه حال مردم انجام‌شده است و دولت به ارتقای سلامت مردم تأکید زیادی دارد.

وی به تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت (سامانه سیب) در استان زنجان اشاره کرد و گفت: شهروندان زنجانی برای ثبت‌نام می‌توانند به مراکز بهداشت مراجعه کنند و برای ثبت‌نام شهروندان زنجانی در سامانه سیب بیش از ۶۱ پایگاه شهری و ۵۷ مرکز سلامت روستایی و ۴۴۷ خانه بهداشت در استان پیش‌بینی‌شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ثبت‌نام برای پرونده الکترونیکی سلامت از پنجم اسفندماه سال ۹۴ در استان زنجان شروع‌شده که تاکنون برای بیش از ۶۲۵ هزار نفر پرونده الکترونیکی سلامت در استان زنجان تشکیل‌شده است.

قزلباش ابراز کرد: استان زنجان در اجرای سامانه سیب جزء استان‌های پیشرو است و بااتصال سامانه سیب به اداره ثبت‌احوال، ثبت اطلاعات اولیه افراد به‌راحتی انجام می‌شود.

وی هدف از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را مراقبت‌های بهداشتی برای تمامی گروه‌های سنی عنوان کرد و گفت: با تدابیر اتخاذشده پرونده الکترونیک سلامت (سامانه سیب) در تمامی نقاط کشور راه‌اندازی شده و سامانه سیب از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است و مردم با ثبت‌نام در این سامانه از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به گردشگری سلامت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: به گردشگری سلامت در استان زنجان توجه نشده و در استان یک شرکت برای بحث گردشگری سلامت وجود ندارد و این خود یک ضعف است و گردشگری سلامت کار مؤسسات درمانی نیست چراکه تخصص لازم را ندارند و باید مؤسسات گردشگری وارد این حوزه شوند.

قزلباش ابراز کرد: زیر ساخت‌های خوبی در حوزه درمان استان زنجان وجود دارد و باید زیر ساخت‌های حوزه درمان در استان تقویت شود.