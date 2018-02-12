پرنده شکاری سارگپه در محیط زندگی خود رهاسازی شد/کشف ۷ سهره

مصطفی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک پرنده شکاری سارگپه که دچار حادثه شده و آسیب دیده بود توسط یک شهروند دوست‌دار طبیعت به اداره محیط زیست شهرستان سمیرم تحویل داده شد.

وی افزود: پس از تیمار و اطمینان از سلامتی پرنده نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان این سارگپه را در محیط زیست طبیعی خود در منطقه شکار ممنوع سد حنا واقع در شهرستان سمیرم رهاسازی کردند.

اطلاع رسانی شهروندان در حفظ حیوانات محافظت شده بسیار تاثیر گذار است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه این پرنده در نواحی جنگلی با درختان پراکنده و کشتزارها و مناطق استپی به سر برده و روی صخره های ساحلی و نواحی کوهستانی، درختان و اراضی ناهموار آشیانه می سازد، تاکید کرد: سارگپه از راسته شاهین‌سانان و از پرندگان شکاری حفاظت شده است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی شهروندان در ارتباط با حیات وحش در حفظ حیوانات محافظت شده بسیار تاثیر گذار است، ادامه داد: بسیاری از پرندگان در جست و جوی غذا یا به دلایل دیگر ممکن است تا حدودی از محل زندگی خود دور شده یا به هر دلیلی دچار آسیب شوند که در این صورت شهروندان و هم وطنان دوست دار محیط زیست می توانند سریعا مطالب را محیط زیست شهرستان خود اطلاع دهند تا اقدامات عاجل انجام شود.

کشف ۷ پرنده سهره وحشی از متخلفان شکار در گلپایگان

جمشیدیان همچنین به دستگیری دو متخلف شکار پرندگان همراه با ۷ پرنده در شهرستان گلپایگان اشاره کرد و بیان داشت: این افراد که اقدام به زنده گیری پرندگان وحشی در زیستگاه های طبیعی کرده بودند با همکاری نیروی انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اضافه کرد: از این متخلفان ۷ پرنده سهره وحشی، ادوات صید و یک دستگاه خودرو پژو کشف شده است.

گفتنی است اقدام به شکار و یا حتی آغاز به شکار در زیستگاه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده جرم است و مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.