به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی «رها شو» روز جمعه ۲۷ بهمن ماه در گالری ایده پارسی افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه آثاری از ۶ هنرمند به نمایش در می آید. جیران مهدوی، میترا مبین زاده، صباح میاحی منش، شهلا صفارزادگان، صدیقه صفارزادگان، سارا صبوحی هنرمندان نمایشگاه «رها شو» هستند.

در بخشی از بیانیه نمایشگاه این گونه آورده شده است: «در انبوه ماجراهای سیاه و سفید و تجارب زیسته گاه تلخ و ناساز، شاید بتوانیم در سکوت و سفیدی بوم هایمان با زبان هر چند الکن چیزی بگوییم. «رها شو» در ازدحام سیاه و سفیدهایی که رنگ را چاشنی آنها کرده ایم تا درنگی باشد در نگاه تو و من.»

نمایشگاه «رها شو» روز جمعه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری ایده پارسی افتتاح و تا روز ۲ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه تا ۲ اسفند ماه هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقه مندان است.