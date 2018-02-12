به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، محمدرضا تیموری دانشجوی رشته برق صنعتی از مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته کرمانشاه موفق به ساخت شومینه سیار جهت استفاده در اسکانهای موقت شد.

این دانشجو اختراع خود را در نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه که اخیرا برگزار شد، ارائه کرد.

وی نوعی شومینه را طراحی کرده که انواع مختلف علاءالدین و کپسول گاز سیار را می توان درون آن قرار داد و با مکش ایجاد شده از حالت مکانیکی این وسیله، تمام گاز منواکسید کربن تولید شده را به بیرون از فضای داخل هدایت کرد.

قطعات این شومینه سیار به راحتی قابل باز شدن بوده که جهت اسکانهای موقت مانند چادر، کانکس، خانه باغ و...مناسب است، این شومینه به شکلی طراحی شده که ضمن جلوگیری از هدررفت انرژی، مانع آتش سوزی در چادر می شود.

این دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه با همکاری خانواده خود تعدادی از این شومینه های سیار را به زلزله زدگان استان اهدا کرده است.

طراحی محافظ برق هوشمند از دیگر اختراعات محمدرضا تیموری است.