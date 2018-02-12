پیاده راه قارن ساری پروژه محوری بازآفرینی شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان ضمن اشاره به اجرای پروژه پیاده راه قارن ساری افزود: مراحل تصویب پروژه مذکور در کمیسیون ماده ۵ انجام و با پیگیری های مجدانه استاندار در زمره پروژه های ستاد ملی بازآفرینی برای آغاز به کار به شکل ویدئو کنفرانس در برنامه های ایام الله دهه فجر قرار گرفت که به صورت همزمان با دستور ریاست جمهوری در هفت استان کشور عملیات اجرائی آن آغاز شد و استاندار بر اجرای پروژه مذکور با توجه به زمان تعیین شده تاکید دارد.

معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد :در راستای سیاست های ابلاغی دولت و همچنین قوانین موضوعه، ستادهای بازآفرینی شهری پایدار و کارگروهای تخصصی در استان شکل گرفته است که ارتقاء کمی و کیفی زندگی ساکنان محلات مورد نظر از مهمترین اهداف است و دستگاههای عضو ستاد سالانه بخشی از اعتبارات خود را هدف بازآفرینی شهری پایدار اختصاص دهند.

عبداله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن تشریح برنامه ها و پروژه های مختلف در حوزه عمران و بهسازی شهری، پروژه پیاده راه قارن را به عنوان یکی از پروژه های محوری بازآفرینی شهری و مورد تاکید استاندار دانست و ابراز امیدواری کرد: پروژه مذکور با حمایت های همه جانبه استاندار بتواند ضمن دستیابی به اهداف پیش رو به عنوان یکی از شاخص ترین پروژه ها در حوزه بازآفرینی شهری در کشور تبدیل گردد .

وی در ادامه افزود :در این پروژه ضمن باز تولید ۱۷۰ واحد مسکونی حاصل فرآیند تجمیع پلاک های واقع در طرح، اهداف دیگری همچون ارتقاء زیرساخت شهری و فضاعای عمومی ، توسعه و تجهیز خدمات در مقیاس ملی و منطقه ای و همچنین نوسازی بخش بافت قدیم که از مشکلات عدیده ناپایداری سازه ای برخوردار بودند، دنبال شده است.

وی اظهار داشت : بازآفرینی پیاده راه قارن در طول ۵۰۰ متر و مساحت ۴.۸ هکتار اجرا می شود و تمهیدات لازم برای صیانت از ارزش های محیطی ، حفظ کارکرد بافت، عدم قطع ارتباط اجتماعی ساکنین محدوده و تقویت شرایط صیانت از بناهای واجد ارزش، لحاظ شده است.