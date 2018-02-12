علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در کمیسیون تلفیق برای هر نماینده در مجلس شورای اسلامی ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص‌یافته است، اظهار کرد: مقررشده برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و ضروری در پنج شهرستان خراسان شمالی میزان سهم اعتبار دو نماینده بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگلان به این منظور اختصاص پیدا کند.

قربانی پروژه راه میامی به جاجرم، سد دربند، تکمیل ورزشگاه ۶ هزارنفری بجنورد، آب شرب روستایی را ازجمله طرح‌های ضروری اعلام کرد و افزود: اولویت کار ما تخصیص بودجه برای تکمیل پروژه‌های موردنیاز مردم است.

وی تصریح کرد: به‌منظور تکمیل پروژه ورزشگاه ۶ هزارنفری بجنورد، پنج میلیارد تومان اختصاص داده‌شده و نیز به همین میزان از محل ردیف بودجه وزارت ورزش و جوانان اختصاص‌یافته است.

وی بابیان اینکه دولت مکلف به تخصیص اعتبار برای پروژه‌های ملی است، گفت: پروژه‌ای همچون جاده جنگل گلستان به بجنورد با اعتبارات استانی قطعاً تکمیل نمی‌شود ازاین‌رو به علت تردد ۲۷ میلیون مسافر دولت وظیفه تخصیص بودجه را دارد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: همچنین برای ساخت راه‌آهن ۵۲۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص‌یافته، بنابراین با اعتبارات پایین استانی نمی‌توان آن را تکمیل کرد.

قربانی تأکید کرد: بااین‌وجود ما میزان سهم کمیسیون تلفیق را برای پروژه‌های اولویت‌دار که موردنیاز ضروری مردم است و دولت بودجه کمی را اختصاص می‌دهد، هزینه می‌کنیم.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد به دنبال رفع مشکلات و خواسته‌های اصلی مردم باشیم نه اینکه سهم شهرستان را برای پروژه‌های درجه ۲ یا درجه ۳ هزینه کنیم.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگلان اعلام کرد: ردیف‌های ملی بسیاری وجود دارد که می‌توان برای پروژه‌های ملی و یا حوزه سلامت از آن استفاده کرد.

قربانی گفت: قرار است به‌منظور اختصاص بودجه در حوزه درمان و سلامت خراسان شمالی با مسئول وزارت بهداشت در سازمان برنامه‌وبودجه کشور دیداری گذاشته شود.

وی تأکید کرد: لازمه جذب اعتبار تنها نامه‌نگاری از سوی مدیران نیست بلکه باید رایزنی‌ها انجام شود تا بتوان بودجه را دریافت کرد.

وی بیان کرد: حوزه درمان و سلامت از اهمیت زیادی برخوردار است اما می‌توان از ردیف‌های دیگر اعتبار جذب کرد به‌طوری‌که یک درصد از سهم مالیات ارزش‌افزوده و یا ۳۰ درصد از توقیف هر نخ سیگار به وزارت بهداشت تعلق دارد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگلان در بخشی دیگر از سخنان خود به لغو پروازهای فرودگاه بجنورد اشاره کرد و گفت: علت لغو پروازهای این فرودگاه نقص فنی نیست بلکه مشکل اعتباری است.

قربانی افزود: شرکت‌های هواپیمایی به علت شناور بودن قیمت بلیت به مناطقی که مرقون به‌صرفه باشد پرواز را انجام می‌دهند.