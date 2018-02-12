رسول هاشم کندی بعد از کسب چهار مدال توسط شاگردانش در مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در میانمار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز در آخرین مسابقه این دیدارها توسط مهدی سهرابی صاحب یک مدال برنز شدیم. تیم ما عملکرد بسیار خوبی در این مسابقه داشت و نتیجه ای که گرفتیم حاصل زحمت یک تیم کامل بود. تک تک بچه ها برای کسب این مدال زحمت کشیدند و جا دارد از تک تک بچه های تیمم تشکر کنم.

وی افزود: سطح مسابقات به خاطر نزدیک شدن به بازی های آسیایی جاکارتا خیلی خوب بود. ژاپن دو رکابزن حرفه ای داشت که یکی از آنها امروز دوم شد. اماراتی ها هم یک رکابزن حرفه ای داشتند که به تازگی از یک تور سطح بالا به این مسابقات آمده بود؛ در مجموع سطح آمادگی همه تیم ها خوب بود.

مربی تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران خاطرنشان کرد: با وجود سطح بالای رقابت ها در مجموع ۴ مدال کسب کردیم که نسبت به سال گذشته ۲ مدال بیشتر بود. این مدال ها از لحاظ کیفیت و کمیت رشد داشت. ما در این رقابت ها ۳ مدال در بخش بزرگسالان و یک مدال در بخش امید دریافت کردیم که یکی از این مدال ها در بخش تیمی تایم تریل به دست آمد که ارزش زیادی دارند.

هاشم کندی در مورد عملکرد بانوان رکابزن نیز این طور گفت: ما در بخش بانوان ۱۲-۱۰ سال است که تیم داری می کنیم. باید دیدمان را تغییر دهیم و تخصصی تر کار کنیم تا بتوانیم مدال کسب کنیم.

وی تصریح کرد: تا بازی های آسیایی جاکارتا زمان داریم. من امیدوار هستم با توجه به مسیر مسابقات که به نفع ماست، امکان کسب مدال را داریم. تیمی که الان در مسابقات قهرمانی آسیا داشتیم آماده است و اگر آمادگی اش را تا آن زمان حفظ کند، پیش بینی می کنم در بازی های آسیایی جاکارتا هم مدال خواهیم داشت.

هاشم کندی در پایان گفت: تیم نیمه استقامت ما چند روز آینده راهی رقابت های قهرمانی آسیایی پیست در مالزی می شود. بخشی از همین تیم اعزام می شود که آمادگی خوبی دارند و امیدوارم در آنجا هم مدال های خوبی کسب کنند.

مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار شد که تیم ایران صاحب چهار مدال (دو نقره و دو برنز) از این رقابت ها گردید.