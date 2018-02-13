به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمان آسیا، مهدی سهرابی در ماده استقامت جاده موفق به کسب نشان برنز شد. سهرابی بعد از کسب این مدال گفت: این رقابتها با خوشی و سلامتی تمام شد. معتقدم بهتر از این مدال برنز نمی شد که بگیریم. چندین ماه بود که مسابقه نرفته بودیم.

وی افزود: تیم های دیگر با نفرات حرفه ایشان آمده بودند. با تمام توان. اما ما تنها یک اردوی ۲۰ روزه را داشتیم و با این وجود بعد از چندین سال بهترین نتیجه را گرفتیم.

رکابزن ملی پوش کشورمان خاطرنشان کرد: این مدال حاصل تلاش تیم چهار نفره ما بود. اگر همکاری تیمی ما نبود، مهدی سهرابی مدال نمی گرفت و هرگز در بخش استقامت و گروهی نمی توانستیم نتیجه بگیریم.

وی با بیان اینکه این تیم بهترین تیمی بود که در چند سال اخیر تشکیل شده است، گفت: ارزش مدال استقامت بزرگسالان دربخش دوچرخه سواری بالاترین ارزش مدالی را دارد و ما با ارزش ترین مدال تیم ملی را گرفتیم.

مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار شد که تیم ایران صاحب ۴ مدال (۲ نقره و ۲ برنز) از این رقابتها شد.