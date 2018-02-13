ناتوانی برخی آزادکاران در مدیریت کشتی/ جام تختی محک خوبی بود

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاهد پیکارهای مطلوبی در رقابتهای جام تختی امسال بودیم، اظهار داشت: این تورنمنت بین المللی یکی از بهترین میادین برای محک خوردن آزادکاران ماست که می توانند در برابر رقبای داخلی و خارجی خود قرار گیرند. طبیعتا برخی نتایجی که در این مسابقات کسب می شود به رغم شکست و ناکامی، برای آینده کشتی گیران مثبت است و می توانند نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنند.

وی افزود: البته یکی از نقاط ضعف بزرگ بسیاری از آزادکاران ناکام تیم ملی در جام تختی، عدم توانایی مدیریت مبارزات و همچنین تغییر نتیجه در ثانیه های پایانی کشتی ها بود. متاسفانه بارها شاهد مبارزاتی بودیم که کشتی گیران ما تا ثانیه های پایانی مصاف با رقبا از حریف پیش بودند، اما در یک آن در اثر یک اشتباه عجیب، نتیجه را واگذار کردند.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان گفت: ما باید این نقطه ضعف را در اردوهای تیم ملی برطرف کنیم و در واقع حسن حضور آزادکاران ما در چنین میادینی، محک خوردن و مشخص شدن عیار آنان است.

جوادی با اظهار رضایت از سطح کمی و کیفی رقابتهای جام تختی نیز گفت: سالها بود که با افت محسوسی در سطح جام تختی مواجه بودیم، اما در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که تیم های خوبی از کشورهای مختلف و صاحب نام به این تورنمنت می آیند. این موضوع به سود کشتی ماست، چراکه آزادکاران جوان ما می توانند در یک میدان داخلی به مصاف رقبای توانمند خارجی بروند.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در پایان خاطر نشان کرد: دور جدید تمرینات آزادکاران در اردوی تیم ملی بلافاصله بعد از جام تختی آغاز شد که ما امیدوارم بتوانیم به خوبی برای رقابتهای قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی و همچنین مسابقات جهانی تجهیز و آماده شویم.