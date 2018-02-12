بودجه شهرداری بسیارمحدود است/ساختمان های ناایمن فقط تذکر می گیرند

محمدعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساختمان های ناایمن در شهر تهران و بالابودن حوادثی مانند آتش سوزی گفت: واقعیت این است که ما نمی توانیم بدون ایجاد زیرساخت های لازم و راهکارهای مناسب، جلوی تکرار حوادث مشابه را بگیریم؛ شهری به بزرگی تهران دائم در معرض اتفاقات مثبت و منفی قرار دارد.

وی با اشاره به مداخله شهرداری تهران نیز گفت: مداخلات ما در حدی که در اختیارات و مسئولیت های شهرداری اجازه می دهد، است. ما ساختمان هایی که در معرض خطر بیشتر هستند شناسایی کردیم و به مالکان دولتی و خصوصی آن ها بارها تذکر داده ایم.

شهردار تهران با اشاره به آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی میدان ولی عصر نیز گفت: به عنوان مثال ما در مهرماه امسال به این ساختمان اخطار دادیم و تذکرات لازم را اعلام کردیم؛ البته آن ها هم تمهیدات خوبی اندیشیدند اما کافی نبود.

نجفی با اشاره به استفاده های نادرست از ساختمان ها در کلانشهر تهران نیز گفت: در این ساختمان استفاده ای که از طبقه منهای چهار شده بود، اصولی نبود و حجم وسیعی از کاغذ و مدارک در این طبقه وجود داشت و چون جا کم بود، این مدارک در فضایی بسیار فشرده قرار داشت و حتی ورود برای کارکنان را هم دشوار ساخته بود.

شهردار تهران افزود: ما به لحاظ قانونی بیش از تذکر کاری نمی توانیم انجام دهیم؛ مگر اینکه از طرف دادستانی حکم صادر شود، اما واقعیت این است که نمی شود همه ساختمان های بزرگ را تعطیل کرد.

نجفی تاکید کرد: این حوادث به ما می آموزد که هر چه برای ایمن سازی ساختمان ها هزینه کنیم، جای دوری نمی رود چون حوادث آن قدر خسارت بار می آورد که می توانیم ده ها ساختمان را با هزینه آن ایمن کنیم.

شهردار تهران با اشاره به بودجه سال ۹۷ شهرداری نیز گفت: در بودجه ۹۷ در حدی که در توان شهرداری بوده برای بخش هایی که مستقیم به این موضوع مربوط است مثل سازمان آتش نشانی پیش بینی خوبی شده است، اما بودجه شهرداری برای اینکه بتواند از پس این مسائل بربیاید بسیار محدود و کم است و امیدوارم دولت و مجلس کمک شایسته ای کنند تا شرایطی ایجاد شود که مردم بتوانند در این شهر احساس امنیت و آرامش بیشتری کنند.