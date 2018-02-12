تصادف در جاده ملایر ۳ کشته و ۴ مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ رضا عزیزی گفت: خودرویی روز گذشته از جاده یک طرفه در حال تردد بود که با ورود به جاده دو طرفه و ورود به مسیر مقابل با دو خودروی دیگر برخورد می کند.

وی گفت: در این سانحه مادر بارداری به همراه فرزند ۸ ماهه اش جان باخت و از خودرو مسیر پیش رو نیز یک نفر جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان همدان عامل اصلی این سانحه را نبود علائم ایمنی و هشداری توسط راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: باید هنگام ورود از جاده دو خطه به یک خطه و بالعکس، تابلوهایی هشداری از یک تا نیم کیلومتری نصب شود تا راننده پیش از رسیدن به محور یک یا دو خطه از وضعیت مسیر پیش رو مطلع شود اما در این مسیر هیچگونه تابلوی هشداری نصب نبوده است.

وی عنوان کرد: اداره راه و شهر سازی بدون حضور و تایید عوامل پلیس راه نسبت به بهره برداری از یک مسیر حدود ۶ کیلومتری ناایمن اقدام کرده است.