  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

رئیس دانشگاه خبر داد؛

آمادگی دانشگاه فنی وحرفه ای برای ارائه آموزشهای مهارتی به سربازان

آمادگی دانشگاه فنی وحرفه ای برای ارائه آموزشهای مهارتی به سربازان

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از آمادگی این دانشگاه برای ارائه آموزش های مهارتی به سربازان وظیفه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم صالحی عمران صبح امروز در اولین نشست همایش عمومی مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت: بحث آموزش های مهارت یکی از مهمترین بحث هایی است که در این سطح مطرح است. دانش آموزان و دانشجویان، جوانان به جای اینکه وارد دوره های نظری شوند بهتر است وارد دوره های مهارتی شوند.

وی افزود: این دوره ارتباط تنگاتنگی با بازار کار و اشتغال دارد و می تواند این نیروها را وارد بازار کار کند و همچنین به توسعه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمک کند.

صالحی عمران اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای، یکی از آموزش های اساسی، پایه ای و مورد نیاز هر کشور است و دوران سربازی دوره ای است که همه دانش آموختگان آموزش عالی و دانش آموزان وارد این دوره می شوند. برای اینکه یک شادابی بیشتری برای این سربازان ایجاد شود و آنها بتوانند وارد کار، تولید و اشتغال شوند، طرح آموزش مهارتی سربازان وظیفه توسط ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شده است و در حال حاضر قرار است این طرح با دانشگاه فنی و حرفه ای، علمی کاربردی، سازمان فنی و حرفه ای و تمام نهادهای مرتبط اجرایی شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد، حتی آزمون عملی نیز برای آن برگزار شده و تلاش بر این است که سربازان را وارد دوره های آموزشی مهارتی کنیم که از این طریق بتوانیم خدمات اجتماعی و اقتصادی به کل جامعه ارائه دهیم.

وی افزود: آموزش های مهارتی که به این سربازان ارائه خواهد شد در ارتباط با حرفه ها و مشاغل است. متأسفانه آموزش نظری ما برای حرفه ها و مشاغل، آموزش نمی دهد ولی وقتی ما صحبت از آموزش فنی و حرفه ای می کنیم، مستقیماً آموزش شغل را در بر می گیرد.

صالحی عمران تأکید کرد: متأسفانه برای بسیاری از مهارت ها و حرفه هایی که در جامعه وجود دارد، آموزشی وجود ندارد. یعنی ۸۰ درصد حرفه ها آموزش مهارتی ندارند بلکه با تجربه شخصی وارد شده و این باعث می شود سطح بهره وری آن کاهش یابد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار داشت: ما در جامعه به تکنسین نیاز داریم. در کشورهای توسعه یافته ۱۷-۱۸ درصد نیروی کار را تکنسین ها تشکیل می دهند در حالی که در کشور ما به این شکل نیست.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای آمادگی کامل دارد آموزش های مهارتی را در طول ۲ سال مدت سربازی به سربازان ارائه دهد تا بتوانند بعد از خدمت سربازی وارد حرفه و شغلی که به آن علاقه مند هستند، شوند.

کد مطلب 4225745
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ماهان IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      بله ایده خوبی هست دانشگاه فنی و حرفه ایی متاسفانه در چند سال اخیر تبدیل شده است به بنگاه چاپ وتکثیر لیسانس در صورتی که کشور فقط تکنسین فنی وحرفه ایی نیاز دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها