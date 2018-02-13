به گزارش خبرنگار مهر، شبنم نوحه‌سرا، دبیر علمی نخستین همایش سالیانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران در مورد برگزاری این همایش توضیح داد: روان‌درمانی، نوعی درمان‌ِ تعاملی بر اساس گفتگو است که کمک می‌کند فرد بتواند در کنار درمانگر خود، رفتارها، افکار و احساسات و روابطش را آن طور که مایل است اصلاح کند و به سمت سلامت روانی گام بردارد.

وی افزود: سلامت روان، تنها به معنای فقدان بیماری روانی نیست، بلکه به منزله‌ توانایی استفاده‌ بیش‌تر از ظرفیت‌های روان انسانی برای زندگی رضایتمندانه، خلاقانه و مدبرانه است.

این کارشناس در ادامه سخنانش اظهارداشت: رویکردهای متفاوتی در روان درمانی وجود دارد، از جمله درمان‌های رفتاری، شناختی ـ رفتاری، بین‌فردی، روان‌پویشی (تحلیلی)، وجودی. همچنین درمان در محیط‌های گوناگونی انجام می‌شود؛ از جمله انفرادی، زوج‌درمانی، خانواده‌درمانی و گروه‌درمانی. گرچه منفک کردن جنبه‌های مختلف روان انسان عملا امکان‌پذیر نیست، هریک از روش‌های فوق بر بخش مشخصی از روان مانند رفتارها، افکار یا احساسات متمرکز است. تلاش شده تا اکثر روش‌های روان‌درمانی در این همایش مورد توجه قرار گیرند و کارگاه‌ها و نشست‌های مختلفی به هر کدام از این روش‌ها اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه تأکید این همایش بر درمان‌های غیردارویی است، گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص که کدام یک از اختلالات و مشکلات روان نیازمند مداخلات دارویی و/ یا غیر دارویی است، به عهده‌ی متخصصان این حوزه است.

وی در مورد انجمن علمی روان درمانی ایران بیان کرد: انجمن علمی روان‌درمانی ایران، انجمنی بین‌رشته‌ای متشکل از روانپزشکان و روانشناسان است که در سال گذشته فعالیت خود را، با هدف ارتقای سلامت روان در کشور و برقراری ارتباط علمی و صنفی متخصصان این حوزه آغاز کرده است. اولین همایش این انجمن، با هدف گردهمایی متخصصان سلامت روان در کشور از تاریخ ٢٥ تا ٢٩ بهمن در مرکز اسناد و کتابخانه‌ ملی ایران برگزار می شود.