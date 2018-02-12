مسابقات دو و میدانی دهه فجر با شناخت افراد برتر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابت ها ابوالفضل چهل پسران، محسن دوستی، مسلم، محمد و علی رستمی، علی بصیرت، قاسم کریمی و غلامرضا شهر دوست در رده های سنی ۱۲ تا ۸۰ سال عناوین قهرمانی را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۲۰۰ ورزشکار، در مسافت ۳ کیلومتر به میزبانی روستای پیریوسفیان برگزار شد.

این رقابت ها فردا با شرکت ۲۸۰ ورزشکار از ۲۴ استان کشور به میزبانی سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

رقابت های بخش بانوان هم با شرکت ۲۱۰ ورزشکار از ۲۱ استان کشور برگزار و تیم های چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی و قم اول تا سوم شدند.

رقابت های بسکتبال سه نفره قزوین و محمدیه جام فجر برگزار شد

در پایان رقابت های ۳*۳ شهر قزوین، تیم های زنده یاد رزاز هاشمی، آینده سازان و لومینه به مقام های اول تا سوم رسیدند.

این مسابقات با شرکت ۱۸ تیم در خانه بسکتبال برگزار شد.

در رقابت های شهر محمدیه و بعد از ۴۸ بازی در رده پایه نوجوانان محمدیه قهرمان شدند و در بخش آزاد هم هیات بسکتبال آبیک عنوان نخست را کسب کرد

درخشش ووشوکاران استان در رقابت های انتخابی تیم ملی

در پایان رقابت های انتخابی تیم ملی رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان، در بخش پسران محمد مهدی رضایی در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم نوجوانان قهرمان شد، آرتینا برجسته در بخش دختران هم در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم نوجوانان به مقام نخست دست یافت.

اردوی تیم ملی از ۲۰ فروردین سال ۹۷ در آکادمی ووشو مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

یخ نورد قزوینی نخستین نشان طلای آسیا را کسب کرد

در پایان مسابقات یخنوردی قهرمانی قاره آسیا در چئونگ سونگ کره جنوبی در ماده سرعت، محسن بهشتی راد، یخ نورد قزوینی نخستین نشان طلای تاریخ یخ نوردی کشور در آسیا را از آن خود کرد.

در این ماده دو ورزشکار مغولستانی دوم و سوم شدند.

در مجموع تیم ملی یخ‌نوردی ایران با ۳۶۰ امتیاز بالاتر از کره‌جنوبی به مقام قهرمانی آسیا دست یافت.

مسابقات مچ اندازی بانوان قهرمانی باشگاهی استان جام فجر برگزار شد

این رقابت ها که در دو بخش دست چپ و راست برگزار شد، تیم الماس بیدستان قهرمان شد، تیم های بی تی ام و پرواز دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۴۰ بانوی مچ انداز از ۷ تیم به میزبانی پایگاه ورزش قهرمانی شهر قزوین برگزار شد.

تیم منتخب به رقابت های کشوری اعزام می شوند.