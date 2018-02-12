اولین همایش انسان و محیط ‌زیست در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با اعلام این خبر گفت: در راستای همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و اداره آموزش و پرورش استان ، دوره آموزشی توان افزایی دبیران درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم دوره متوسطه دوم و نمایندگانی از دانش آموزان پایه یازدهم به عنوان سفیران محیط زیست در خصوص کتاب انسان و محیط زیست در سالن اجتماعات دبیرستان معارف ۵ برگزار شد.

به گفته سعید محمودی تدریس کتاب انسان و محیط‌زیست برای نخسین‌بار از ابتدای مهرماه ۹۶، برای تمامی رشته‌ها اعم از فنی و حرفه‌ای، کار و دانش و شاخه‌های نظری در مقطع یازدهم آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در این دوره آموزشی دبیران با اصول آموزش دانش آموزان به عنوان سفیران محیط زیست در خانواده و جامعه، نهادینه ساختن مفهوم حفاظت محیط زیست به عنوان یک ارزش اجتماعی و مسئولیت پذیری نسبت به آن، افزایش دانش و آگاهی و حساسیت دانش آموزان نسبت به محیط زیست، بهبود ساختار و شرایط محیط زیستی مدارس و اثرات انسان بر محیط زیست وعواقب آن آشنا شدند.

در حاشیه این برنامه نمایشگاهی از کارهای دستی و خلاقانه دانش آموزان مرتبط با موضوعات کتاب برگزار شد.همچنین در اختتامیه این همایش که رییس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو حضور داشت از حضور مؤثر و مسوولانه دبیران و دانش آموزان تقدیر بعمل آمد.

همایش مذکور به همت اداره آموزش و مشارکت مردمی این اداره کل و همکاری ناحیه ۲ آموزش و پرورش شیراز برگزار شد و دبیران با موضوع عوامل آلاینده آب، خاک، هوا، انرژی، زباله فاجعه محیط زیست، بازیافت و روش‌های شناسایی عناصر آلاینده و خطرات آن بر گروههای حساس بویژه دانش آموزان با تدریس مهندس توسلی رییس اداره پایش اداره کل آشنا شدند. در این دوره همچنین ارزش‌ها و اهمیت تنوع زیستی وعناصر تشکیل دهنده آن، مهمترین زیستگاه‌های استان، مناطق چهارگانه و محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه توسط مدرس دوره ، مهندس جولایی آموزش داده شد.

در راستای تقویت حضور مؤثر دانش آموزان پایه یازدهم، نمایندگانی از مدارس منتخب ناحیه دو نیز حضور داشتند که تحت عنوان سفیران محیط زیست با تدریس شفیعی رییس اداره آموزش و مشارکت مردمی با ابعاد مختلف مشارکت همگانی در جهت حفظ محیط زیست و جلب حداکثری همکاری عموم مردم با تشکیل گروه های مردمی آشنا شدند.