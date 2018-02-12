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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

طی پیامی؛

سپاه فتح استان درگذشت جمعی از زائران هم استانی را تسلیت گفت

سپاه فتح استان درگذشت جمعی از زائران هم استانی را تسلیت گفت

یاسوج- سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در پیامی جان باختن جمعی از زیارت اولی های شهرستان گچساران را که در پی سانحه‌ واژگونی اتوبوس اعزامی به مشهد مقدس رخ داد، تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.

با نهایت تاسف و تالم مصیبت از دست دادن جمعی از دلدادگان حرم قدس رضوی در ضایعه اسفناک تصادف اتوبوس زیارت اولی های شهرستان گچساران را به عموم مردم شریف استان، بازماندگان و بستگان آن عزیزان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیزان غفران الهی و بهرمندی از شفاعت علی بن موسی الرضا (ع) را مسئلت می نماییم.

اگر چه اندوه بزرگی برقلب ما سنگینی می کند، از خداوند متعال صبر و اجر برای بازماندگان و شفای عاجل برای مصدومین حادثه خواستاریم.

کد مطلب 4225780

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