سپاه فتح استان درگذشت جمعی از زائران هم استانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.

با نهایت تاسف و تالم مصیبت از دست دادن جمعی از دلدادگان حرم قدس رضوی در ضایعه اسفناک تصادف اتوبوس زیارت اولی های شهرستان گچساران را به عموم مردم شریف استان، بازماندگان و بستگان آن عزیزان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیزان غفران الهی و بهرمندی از شفاعت علی بن موسی الرضا (ع) را مسئلت می نماییم.

اگر چه اندوه بزرگی برقلب ما سنگینی می کند، از خداوند متعال صبر و اجر برای بازماندگان و شفای عاجل برای مصدومین حادثه خواستاریم.