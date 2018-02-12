ثبت نام بیش از چهار هزار نفر در مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نجفی قدسی مسئول دارالقرآن امام علی(ع) با اعلام این خبر اظهار داشت: این مسابقات قرآنی با حضور ۴۶۰۸ نفر در بخش برادران و در شش رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء ، حفظ پنج جزء، قرائت و ترتیل‌خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال، طی روزهای ۲۸ بهمن لغایت سوم اسفند ماه در مجتمع فرهنگی نور واقع در قم، انتهای بلوار جمهوری اسلامی ، یا (نیروگاه-بلوار شاهد) نبش میدان امام حسین (ع) مجتمع فرهنگی نور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) که بزرگترین مسابقات سراسری قرآن ویژه برادران از سری مسابقات این دارالقرآن در سطح کشوربوده و به مدت یک هفته در قم برگزار می شود، بیش از ۵۰۵ نفر از متسابقین از اتباع شانزده کشور خارجی هستند که بیشتر آنها از کشورهای همسایه می باشند.

در این مسابقات در رشته حفظ کل قرآن ۵۰۱ نفر، حفظ۲۰جزء ۴۱۹ نفر، حفظ۱۰جزء ۱۱۲۱ نفر، حفظ ۵جزء ۱۰۵۴ نفر و قرائت تحقیق ۹۴۹ نفر و قرائت ترتیل ۵۶۴ نفر شرکت کرده اند.

وی همچنین در مورد زمانبندی شرکت در مسابقات گفت: بدلیل استقبال گسترده شرکت کنندگان در این دوره، زمانبندی اجرای مسابقات توسط اتوماسیون فنی در اختیار متقاضیان قرار گرفته تا هر شخص بنابرسلیقه و اختیار خود زمان مورد نظر را انتخاب نماید، بنابراین داوطلبان بایستی برای شرکت در این مسابقات، با توجه به نوبت تعیین شده خود که در کارت ثبت نام درج شده است ، مراجعه نمایند. بدیهی است که عدم حضور در زمان مورد نظر، به منزله انصراف تلقی شده و به علت حجم گسترده حضور داوطلبان امکان تمدید و یا برگزاری آزمون در غیر از زمانهای اعلام شده وجود ندارد .

وی افزود: مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) مردمی ترین مسابقات قرآنی کشور است که هیچ هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند و تمام هزینه های آن توسط خیرین قرآنی تامین می شود و بنابر تاکید آقای محمد انصاری موسس و بانی آن، این دارالقرآن با هیچ نهاد قرآنی دولتی و یا غیر دولتی رقابتی ندارد و صرفا از جهت ادای وظیفه در پیشگاه قرآن کریم و به منظور پرکردن خلاء ها و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم وارد این عرصه شده است.

نجفی قدسی تصریح کرد: مسابقات در پنج نوبت و در ساعات (۸ الی ۱۰ )؛(۱۰ الی ۱۲)؛(۱۴ الی ۱۵:۳۰)؛(۱۵:۴۵ الی ۱۷:۴۵) و (۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰) برگزار می گرددکه نوبت حضور افراد در هر نوبت نیز هر روز نیم ساعت قبل از ساعت نوبت مندرج در کارت تعیین و شرکت کنندگان برای نظم بیشترسعی کنند تا یکساعت قبل از نوبت خود حتما در محل مسابقه حضور داشته باشند .