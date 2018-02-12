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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

پرداخت بیش از ۸۵ درصد خسارت دامداران آسیب‌دیده در زلزله کرمانشاه

پرداخت بیش از ۸۵ درصد خسارت دامداران آسیب‌دیده در زلزله کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت ۸۵ درصد خسارات وارده به دامداران آسیب دیده در زلزله استان خبر داد و گفت: در روزهای آینده هم مابقی خسارات پرداخت خواهد شد.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت سطح زیر کشت اراضی آبی ودیم استان کرمانشاه گفت: امسال علی رغم اینکه با خشک ترین تاریخ هواشناسی کشور مواجه هستیم اما سطح زیرکشت استان۹۷ هزارهکتار آبی و ۳۱۶ هزارهکتار دیم است.

هم اکنون بی نیاز از واردات کشاورزی هستیم

وی افزود: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز در داخل تولید شده و بی نیاز از واردات هستیم.

این مسئول با بیان اینکه تا کنون در بخش صادرات کشاورزی فعالیت قابل قبولی  داشته ایم، تاکید کرد: باید در بحث کشاورزی در کشور به سمتی برویم که بازار صادراتی از جمله بازار روسیه را بتوانیم تصاحب کنیم.

وی با اشاره به میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی گفت: به دامدارانی که در زلزله دام های آنها بر اثر زلزله تلف شده برای دام سبک ۶۰۰ هزارتومان و دام سنگین ۳ میلیون تومان کمک بلاعوض تعلق گرفته است.

پرداخت بیش از ۸۵ درصد خسارات وارده به دامداران در زلزله

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت بیش از ۸۵ درصد خسارات وارده به دامداران خبر داد و افزود: در روزهای آینده هم مابقی خسارات پرداخت خواهد شد.

وی یادآور شد: ۷۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز  به بخش کشاورزی اختصاص داده شده و علاوه برآن ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه کشاورزی مناطق آسیب دیده  مصوب شده است.

کد مطلب 4225804

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