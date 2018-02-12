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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

با پیگیری خبرگزاری مهر؛

نگارخانه وصال شیراز به جشنواره هنرهای تجسمی رسید

نگارخانه وصال شیراز به جشنواره هنرهای تجسمی رسید

شیراز- با پیگیری خبرگزاری مهر نگارخانه وصال به جشنواره هنرهای تجسمی فجر پیوست.

دبیر انجمن هنرهای تجسمی استان فارس درپی گزارش خبرنگار مهر، از مشکلات این نگارخانه و نشت آب در دیوار آن، اعلام کرد: خوشبختانه با حضور مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای گذشته مشکل این نگارخانه حل شد و از ۲۴ بهمن ماه افتتاحیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر ساعت ۱۷ در نگارخانه وصال آغاز بکار می کند.

مرضیه احمدی فخر در عین حال به خبرنگار مهر گفت: آثار این دوره از جشنواره های تجسمی به تفکیک هر رشته در نگارخانه ها تقسیم شده است.

وی  تصریح کرد: آثار نقاشی، مجسمه و ویدئوآرت در نگارخانه وصال، عکس و نقاشیخط و طراحی و چاپ در نگارخانه استاد غلامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و بخش دیگری از نقاشی در نگارخانه تار و پود در معرض دید همگان قرار می گیرد.

احمدی فخر همچنین از نمایش آثار گرافیکی و تصویرسازی در موزه گالری آب شیراز خبر داد و افزود: بخش ویژه جشنواره های تجسمی فجر در نگارخانه ملی عکس برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه در روز ۲۴ بهمن همزمان با افتتاحیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر در نگارخانه وصال، برنامه ای با عنوان گالری گردی برگزار می شود، گفت: در این برنامه هنرمندان تجسمی و دیگر رشته ها دعوت به دیدن آثار این جشنواره در نگارخانه های یادشده می شوند.

کد مطلب 4225805

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