مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید صبح امروز در نشست خبری گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده اعلام شده که مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی باید تا پایان سال ۹۸-۹۷ به بخش غیردولتی واگذار و یا منحل شوند.
وی افزود: ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم که این مراکز تعطیل نشوند، بلکه مدیریت آنها به بخش خصوصی منتقل شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه شورای عالی اداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی قصد دارد به دستگاههای اجرایی که مراکز علمی کاربردی دارند، کمک کند تا این مراکز به بهترین شکل واگذار شوند.
امید تأکید کرد: بر اساس این ابلاغیه، حدود ۱.۵ سال زمان وجود دارد که مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی منتقل شود.
وی اظهار داشت: تفاوتی میان مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی وجود ندارد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: مراکز متعلق به شرکتهای تولیدی بر اساس اصل ۴۴ واگذار شدهاند و این مراکز کار خود را ادامه خواهند داد.
امید گفت: شرط اولیه برای واگذاری مراکز وابسته به دستگاههای دولتی به بخش خصوصی تأمین زیرساخت لازم است. بر این اساس شرایط و ضوابط این واگذاری در دانشگاه در حال تدوین است.
وی عنوان کرد: تأکید داریم که کارکنان مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای دولتی بتوانند متقاضی انتقال به این مراکز باشند که چگونگی این انتقال نیز در حال بررسی و تدوین است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: ما مجری سیاستهای اداری دولت هستیم؛ بنابراین باید ابلاغیههای مربوط به دولت را اجرایی کنیم.
امید گفت: بر اساس این ابلاغیه جدید، مراکز وابسته به دستگاههای دولتی از بهمن ماه امسال نمیتوانند دانشجو پذیرش کنند.
وی افزود: ۱۵ درصد شهریههای دانشجویان این دانشگاه به خزانه دولت واریز میشود و بعد از آن مجدداً از طریق هیأت امنای دانشگاه برای فعالیتها هزینه خواهد شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: ۸۵ درصد شهریه دانشجویان این دانشگاه باید شفافسازی شود که در کجا هزینه میشود.
امضای اساسنامه مراکز علمی کاربردی اختیاری است
امید در خصوص اساسنامه مراکز علمی کاربردی گفت: امضای این اساسنامه اختیاری است و واحدهایی که آن را امضا کنند، از مزیتهای آن بهرهمند خواهند شد.
وی اضافه کرد: با تأکید وزیر علوم قرار شد که اساسنامه مربوط به مراکز علمی کاربردی اختیاری باشد.
پاسخ به شایعات در خصوص دانشگاه جامع علمی کاربردی
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص برخی شایعات پیرامون هزینههای انجام شده در این دانشگاه گفت: سامانه آموزش حرفهای را با هزینه مناسب و کارآیی بالا برای دانشگاه خریداری کردهایم و برنامه داریم چند سامانه جدید مانند کتابخانه و ارزیابی مدرسان را نیز راهاندازی کنیم.
امید گفت: ایجاد سامانه در دانشگاه علمی کاربردی با هدف شفافسازی فعالیتها صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این دانشگاه، سکههای نقره ۲۵ گرمی که ارزش مادی ندارد، به عنوان سکه یادبود از سوی بانک مرکزی برای این دانشگاه ضرب شد و این سکهها در سالروز بیست و پنجمین سال فعالیت این دانشگاه به حضار اعطا شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این سکهها هیچ نوع ارزش مادی ندارد و تنها به عنوان یک مدال و یادبود است.
امید اظهار داشت: به طور مثال دانشگاه تهران نیز برای هفتادمین سالگرد تأسیس خود، سکه ۷۰ گرمی نقره به مدعوین اعطا کرد.
ادغام تعدادی از آزمونهای دانشگاه علمی کاربردی
وی گفت: برنامه داریم منابع درسی متناسب با سرفصلهای این دانشگاه را با کمک اساتید خبره تدوین کنیم.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: پس از تدوین منابع درسی، قرار است بخشی از آزمونهای دانشگاه به صورت متمرکز برگزار شود.
امید خاطرنشان کرد: کتب درسی این دانشگاه با همکاری مرکز نشر دانشگاهی منتشر خواهد شد.
اعلام فراخوان جدید جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی
وی ادامه داد: تا پایان امسال فراخوان جدید برای جذب مدرس در مراکز این دانشگاه اعلام خواهد شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: در حال نیازسنجی هستیم و هر استانی که نیازمند جذب مدرس باشد، در این فراخوان اطلاعرسانی خواهد شد.
امید اضافه کرد: در این فراخوان اگر تعداد متقاضیان بیش از نیاز باشد، آزمون کتبی برگزار میشود؛ در غیر این صورت متقاضیان بر اساس مصاحبه، ارزیابی خواهند شد.
وی گفت: در اولین فراخوان این دانشگاه، تعداد ۴۵ هزار نفر شرکت کرده که حدود ۳۰ هزار نفر در آزمون کتبی حاضر شدهاند و در نهایت ۸ هزار نفر پذیرفته شدند که تا پایان بهمن ماه مراحل ارزیابی این افراد پایان مییابد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: تعداد کمی از افراد حاضر در مصاحبه به روند مصاحبه اعتراض داشتند که به تمامی اعتراضات این افراد رسیدگی شد.
۴۰ درصد دانشآموزان متقاضی تحصیل در دورههای مهارتی هستند
امید عنوان کرد: طبق ارزیابیهای صورت گرفته، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از دانشآموزان متقاضی شرکت در دورههای مهارتی هستند.
وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه تعداد دانشجویان مهارتی کشور باید به ۳۰ درصد افزایش یابد که اکنون این تعداد ۱۵ درصد است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: ۸۵ درصد آموزشهای کشور آلمان مهارتی است؛ این در حالی است که این رقم در ایران تنها ۱۵ درصد است.
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