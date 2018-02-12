تور پرنده نگری در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، با همکاری و مشارکت کارشناسان این اداره کل و اعضای جمعیت کردستان سبز، تور پرنده نگری در رودخانه قشلاق سنندج برگزارشد.

در این برنامه تعدادی از اعضای جمعیت مذکور و مردم محلی حضور داشتند و با استفاده از تلسکوپ و دوربین چشمی، انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی را رصد کردند.

برگزاری تورهای پرنده نگری در کنار ایجاد لحظاتی شاد و لذت بخش به سبب تماشای طبیعت و پرندگان، در راستای آموزش های زیست محیطی و ایجاد حساسیت بیشتر نسبت به محیط زیست و جلب حمایت مردم از حیات وحش دارای اهمیت است.