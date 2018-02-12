اجرای ۳۸ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در پنج شهر استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرادیان ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های آبفای شهر دهدشت افزود: طی سال جاری بیش از ۳۸ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح پنج شهر دهدشت، یاسوج، چرام، سی سخت و دوگنبدان اجرا شده است.

مرادیان تصریح کرد: طی همین مدت بیش از چهار هزارو ۹۴۳ فقره انشعاب فاضلاب در سطح ۵ شهر دارای شبکه فاضلاب استان نصب و اجرا شد.

معاون مهندسی و توسعه آبفای استان از اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سی‌سخت با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های حوزه مهندسی و توسعه آبفای استان خبر داد و گفت: اجرا و تکمیل این تصفیه‌خانه فاضلاب نقش موثری در تسریع اجرای طرح فاضلاب شهر سی‌سخت خواهد داشت.

وی اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر چرام را از دیگر پروژه‌های مهم آبفای استان در این شهر دانست و بیان کرد: این پروژه نیز تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مرادیان از انجام و تکمیل مطالعات طرح تاسیسات فاضلاب شهر های باشت و لنده در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای این دو طرح در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو تصویب و مقدمات جذب اعتبار برای شروع پروژه های مذکور انجام گرفته است.