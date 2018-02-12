۲۲ بهمن تبلور قدردانی مردم از الطاف الهی و نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در محفل انس با قرآن کریم که با حضور قاری بین المللی قرآن "حامد شاکرنژاد" در ارومیه برگزار شد، با اشاره به روند پیروزی انقلاب و برچیده شدن طومار رژیم شاهنشاهی به وسیله مردم در بهمن ۵۷ گفت: پیروزی انقلاب و حرکت بزرگ و انقلابی مردم نشانه لطف و رحمت الهی بر مردم ایران است.

وی ادامه داد: آزادی و استقلال کشور مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است و مردم در بیست و دوم بهمن ماه ۹۶ ثابت کردند که قدردان این نعمت الهی هستند.

سرهنگ علی نژاد فرمانده سپاه ناحیه ارومیه نیز در این مراسم اخلاص، وحدت، حضور مردمی و راهبری داهیانه امام عظیم الشان انقلاب را از جمله عوامل مهم پیروزی انقلاب عنوان کرد و گفت: مردم امروز با حضور پر شور خود ثابت کردند که همچنان پشتیبان این نظام الهی هستند.

قرائت قرآن کریم توسط قاری بین المللی "حامد شاکرنژاد" و تنی چند از قاریان استانی از دیگر برنامه های این محفل بود.