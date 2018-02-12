ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی خوزستان اخطاریه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به پیشبینی فعال شدن کانونهای داخلی گرد و خاک و همچنین آغاز بارندگی در استان اخطاریهای صادر کرد.
متن اخطاریه به شرح زیر است: پیرو اطلاعیههای شماره ۳۷ هواشناسی خوزستان و شماره ۳۶ مرکز ملی پایش و هشدارسریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان) و با عنایت به اخطاریه شماره ۶ مرکز ملی پایش و هشدارسریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان در خصوص وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظهای، فعال شدن کانونهای داخلی (به ویژه کانون جنوب شرق اهواز)، برخاستن گرد و خاکهای محلی و کاهش دیدافقی در مناطق جنوبی و مرکزی (اهواز و حومه)، سپس گسترش این توده گرد و خاک به مناطق غربی و شمالی خوزستان از اوایل وقت روز سهشنبه و انتظار بهبود کیفیت هوا با کاهش سرعت باد و شروع بارندگی از اواخر وقت این روز پیشبینی شده است.
ادارهکل مدیریت بحران خوزستان هماهنگی لازم با فرمانداران جهت تشکیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحـران شهرستان و اتخاذ کلیه تمهیدات لازم؛ برقراری کشیک شبانهروزی و حضور در محل کار اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران و دستگاههای مرتبط و موردنیازشهرستان ؛ آمادهباش کلیه دستگاههای مرتبط و مراکز بهداشتی و درمانی و خدماتی شهرستان؛ ابلاغ به شرکتهای برق جهت بازدید و بررسی مستمر پستها و خطوط انتقال برق؛ بازدید و بررسی مستمر شبکههای آبرسانی و سیستمها و تأسیسات دفع فاضلاب و آبهای سطحی؛ ابلاغ به اداره جهاد کشاورزی شهرستان جهت اطلاعرسانی و ارائه توصیههای مورد نیاز به کشاورزان جهت پیشگیری از وارد آمدن خسارت به اراضی و کشتهای زراعی و باغی؛ آمادگی کامل شعب هلال احمر جهت فراهم ساختن امکانات لازم برای امدادرسانی به موقع درصورت لزوم؛ ارتباط مستمر با ستاد مدیریت بحران استان و اعلام آخرین وضعیت جوی شهرستان، اتخاذ تمهیدات و اقدامات مورد نیاز در خصوص درختان و اجسام با احتمال سقوط؛ اطلاعرسانی به شـهـروندان بـه ویژه بیماران، کودکان، سالمندان، مسافران، عشایر، صیادان، کشاورزان، صاحبان قایقهای موتوری، دامداران و افراد ساکن در مناطق در معرض خطر وقوع تندباد وگرد و خاک جهت رعایت نکات ایمنی مانند عدم تردد غیرضروری و قرارگرفتن در فضای باز در مواقع وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک و استفاده از ماسک مناسب در مواقع موردنیاز و سایر تدابیر مورد نیاز با توجه به وضعیت حادثهخیزی هر شهرستان جهت پیشگیری یا کاهـش آثـار حوادث احتـمالی اعلام و ابلاغ گردید.
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