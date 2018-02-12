تعطیلی بازار تاریخی اردبیل در ایام نوروز مقبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: متاسفانه تعطیلی مغازه ها و بازار تاریخی اردبیل به ویژه در روزهای نخست تعطیلات همواره با انتقاد مسافران و گردشگران همراه است.

وی افزود: با وجود درخواست مکرر در روزهای ابتدایی نوروز شهر وضعیت نیمه تعطیل داشته و حتی مغازه های منتهی به بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز تعطیل است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اضافه کرد: به غیر از تعطیلی مراکز خرید و بازار تاریخی گردشگران در سال های گذشته از کمبود اقلام تبلیغاتی وکمبود فضای پارک خودرو نیز ابراز نارضایتی کرده اند.

تقی زاده با تاکید به اینکه به مانند سال های گذشته وظایف ادارات عضو ستاد اجرایی خدمات سفر ابلاغ شده است، ادامه داد: انتظار می رود در نوروز سال آینده به مطالبات مردم توجه ویژه شود.

وی متذکر شد: ستاد اجرایی خدمات سفر از ۲۷ اسفند ماه امسال تا ۱۳ فروردین سال آینده در نگارخانه خطایی مستقر شده و از ساعت هشت صبح تا شش عصر به مسافران و مراجعان خدمات ارائه خواهد کرد.

به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی استان امسال در نظر داریم در انتخاب شهر برتر به لحاظ ارائه خدمات سفر نیز مشارکت کنیم و متاسفانه تاکنون هیچ یک از شهرهای اردبیل به عنوان شهر برتر انتخاب نشده است.

تقی زاده با اشاره به اعلام ۱۰ شاخص برای انتخاب شهر برتر ادامه داد: از جمله کیفیت اطلاع رسانی به مسافران، مشارکت اعضای ستاد و دستگاه های خدمات رسان، کیفیت برنامه های فرهنگی، کیفیت خدمات عمومی ارائه شده، کاهش تصادفات درون شهری، روند رسیدگی به شکایات، وضعیت حمل و نقل و کیفیت خدمات امنیتی و انتظامی در انتخاب شهر برتر دخیل است.

وی افزود: بعد از تکمیل فرم های مربوط و ارسال به وزارت کشور، شهر برتر مدیریت گردشگری انتخاب می شود که امیدواریم از استان اردبیل نیز شهر منتخب داشته باشیم.