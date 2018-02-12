تأیید انتخاب ۱۰ رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی، افزود: در این جلسه که با حضور همه اعضاء برگزار شد، روسای ۱۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، موفق به کسب رای اعتماد شدند.

وی ادامه داد: بنا به تصویب اعضای این کمیته، سیامک بهاروند به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان، ابراهیم چیرانی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، عبدالله خالصی‌دوست به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و محمدمهدی طهرانچی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انتخاب شدند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین حمدالله منظری توکلی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، مهدی ملک‌نژاد به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، احمد آذین به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، اسحاق رسولی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل، عباسعلی حیدری به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اراک و محمدکاظم کاوه پیشقدم به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، نیز موفق به کسب رای اعتماد اعضای «کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها» شدند.

مخبر دزفولی ضمن آرزوی موفقیت برای روسای منتخب افزود: این جلسه در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ بر اساس تبصره ۳ ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شده است.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و افراد فوق برای تصدی مسئولیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.