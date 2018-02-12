۱۹ مجروح در حوادث رانندگی استان سمنان/ یک نفر جان باخت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه از روز پنجشنبه تا یکشنبه ۲۲ بهمنماه ۱۴ سانحه جرحی و یک سانحه فوتی در استان سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: این حوادث ۱۹ مجروح برجای گذاشت.
وی با اشاره به حادثه منجر به فوت چند روز اخیر نیز افزود: کیلومتر هشت محور تهران-گرمسار ساعت ۱۷:۳۵روز گذشته براثر بیتوجهی راننده به جلو خودروی دوو واژگون و مرگ در دم خانم ۲۸ ساله را رقم زد.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه از مجموع حوادث چهار روز گذشته ۱۰ مورد واژگونی بوده است، ابراز داشت: با توجه به کویری و یکنواختی محورهای مواصلاتی استان احتمال خستگی و خوابآلودگی رانندهها وجود دارد لذا استراحت یک ربع بعد از هر ساعت رانندگی توصیه میشود.
خسروجردی بابیان اینکه از مجموع حوادث چند روز گذشته ۱۱ مورد به علت بیتوجهی راننده به جلو اتفاق افتاده است، تصریح کرد: از رانندگان تقاضا داریم بهمحض احساس عدم هوشیاری بلافاصله در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کنند تا از بروز حوادث تلخ جلوگیری شود.
وی افزود: هماکنون تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان بهصورت عادی و روان برقرار است اما به رانندگان توصیه میکنیم قبل از حرکت، خودرو را ازنظر تجهیزات زمستانی مورد بررسی قرار داده و در اولین جایگاه سوختگیری کامل را انجام دهند تا خاطره سفر برای همه سرنشینان خودرو دلنشین شود.
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