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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

«فتوحات گلشیری» در تالار چهارسو

«فتوحات گلشیری» در تالار چهارسو

نمایش «فتوحات گلشیری» به کارگردانی یوسف باپیری در تالار چهارسو به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فتوحات گلشیری» به دراماتورژی مجتبی کریمی و کارگردانی یوسف باپیری از روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

عباس جمالی، بهار کاتوزی، فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.

محمد قدس مجری طرح، اشکان خیل نژاد مشاور هنری، سریه شمسی زاده طراح صحنه، روح الله شمسی زاده گرافیک صحنه، جعفر جامه بزرگی و رضوان یارایی نقاشی صحنه، محمد میر سلطانی، عباس میرسلطانی، مرتضی چراغ علی گروه ساخت دکور، ملیکه انصاری طراح لباس، ملیکا کیوان دستیار لباس، زهرا بهرامی دوخت لباس، زهرا بهرامی دوخت لباس، فرزان فلک دهی صدا و موسیقی، روزبه کمالی طراح صدا، مهرداد مصلحی صدابردار، محمد رسولی طراح نور، کیوان ضیاپور مجری نور، آرمان کوچکی طراح گرافیک، پوستر و بروشور و علیرضا چلیپا تصویرساز دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

نمایش «فتوحات گلشیری» به کارگردانی یوسف باپیری از روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

کد مطلب 4225865
آروین موذن زاده

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