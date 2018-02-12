مهاجرت هنرمندان اصفهان به دیگر کشورها/صنعت نقره به چالش رسیده است

عباس شیردل در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برخی مشکلات در حوزه واردات و صادرات نقره در کشور، اظهار داشت: همچنان تعرفه ای برای وارد کردن نقره به صورت قانونی یا خارج کردن آن وجود ندارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر هر فردی تنها می تواند پنج کیلوگرم نقره از کشور خارج کند و این در حالی است که تمام صنایع دستی نقره که در اصفهان قلمزنی می‌شود بیش از این وزن دارد و به همین خاطر اکثر تولیدات هنرمندان اصفهان روی دستشان باقی می ماند چون خریداران که غالبا خارجی هستند نمی توانند این اشیاء را از کشور خارج کنند.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: یکی از کشورهای خارجی با تاسیس یک شرکت، بسیاری از هنرمندان اصفهانی را به این کشور دعوت کرده است چون ۱۰ برابر حقوقی که در اصفهان دارند را به آنها پیشنهاد داده است.

وی اعلام کرد: در بحث واردات نقره هم با مشکلات زیادی مواجهیم به طوری که برای واردات نقره خام به کشور به دلیل نبود تعرفه مشخص به صورت قاچاق وارد می شود.

شیردل با اشاره به اینکه صنعت نقره ما امروز به چالش کشیده شده است، ادامه داد: تا زمانی که قانونگذاران فکری برای واردات و خروج نقره نکنند این صنعت که می تواند یک صنعت درآمدزا باشد، به حاشیه کشیده شده و تنها هنرمندان را از دست می‌دهیم.

وی اظهار داشت: امسال به خاطر نوسانات قیمتی که در بازار دلار وجود دارد قیمت مواد اولیه صنایع دستی به شدت افزایش یافته و ضربه سنگینی بر پیکره صنایع دستی وارد شده است.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه آینده خوبی را برای صنایع دستی نمی بینیم، اعلام کرد: امروز فشارهای خارج از بدنه صنایع دستی به این صنعت وارد می شود و این صنعت را به رکود برده است.

مینا بهترین بازار را در حوزه صنایع دستی دارد

وی تصریح کرد: در گذشته به راحتی تولید کنندگان با مراجعه به کارخانه شهید باهنر مواد اولیه خود را دریافت می کردند و این در حالی است که امروز این کارخانه مواد اولیه خود را وارد بازار بورس می کند و با چرخیدن چند دست، مواد اولیه با قیمت گزاف به دست تولید کننده می رسد و همین مسئله تولید کنندگان این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

شیردل افزود: در حال حاضر قوانین صادراتی حاکم بر صنعت نقره قوانین۴۰ تا ۵۰ پیش است و امروز در عرصه بین الملل به علت اینکه نمی توانیم تحریم های ارز را برگردانیم با چالش های جدی مواجهیم.

وی ادامه داد: امروز بهترین بازار صنایع دستی مربوط به میناکاری است و پس از آن پارچه قلم زنی، فیروزه کوبی، خاتم و قلم زنی قرار دارد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: به دلیل اینکه کارآموزان مینا، بعد از آموزش چند روزه اقدام به تولید میناهای بی کیفیت می کنند و با قیمت بسیار پایین به دست مشتریان می رسانند که البته اغلب خریداران این نوع میناها دستگاه های دولتی و غیر دولتی هستند.

وی بیان داشت: چون امروز عمده تولیدکنندگان مینا در منزل هستند خریداران مستقیم با این افراد ارتباط برقرار کرده و مینا را از آنها خریداری می کنند.

شیردل تصریح کرد: البته این دست از افراد در حال شناسایی هستند که با آموزش جدی به آنها بتوانیم بازار مینا را به همان کیفیت قبل برسانیم.

وی گفت: امید داریم که با استاندار جدید که محور کارش را روی توسعه گردشگری و رونق بازار صنایع دستی قرار داده است مشکلات را مطرح و در جهت حل آن به نتیجه برسانیم.