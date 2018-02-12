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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل:

مشکل خدمات‌رسانی به مسافران در شهرهای گردشگری اردبیل بررسی می‌شود

مشکل خدمات‌رسانی به مسافران در شهرهای گردشگری اردبیل بررسی می‌شود

اردبیل- معاون امور عمرانی استانداری اردبیل از بررسی مشکلات پذیرش و ارائه خدمات به مسافران در شهرهای گردشگری این استان قبل از آغاز سفرهای نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: از جمله مشکلات آب های گرم معدنی در شهرهای مشگین شهر و سرعین بررسی خواهد شد.

وی در خصوص پلمپ برخی آب های گرم معدنی درست در آستانه حضور مسافران ادامه داد: آب منطقه ای نباید بعد از ۱۵ اسفند ماه نسبت به پلمپ مجتمع های آبدرمانی اقدام کند و ضروری است در صورتی که مشکلی در آب های گرم معدنی مشاهده می شود تا پایان بهمن ماه به استانداری و فرمانداری مربوطه ابلاغ شود.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: از سویی ساماندهی مراکز اقامتی در آستانه نوروز اهمیت ویژه دارد و در جلسه مجزا مشکل جارچیان سرعین و وضعیت و ضرورت خدمت رسانی خانه مسافر ها بررسی خواهد شد.

ندایی با تاکید به اینکه مدارس نیز باید با رعایت استانداردها خدمات ارائه دهند، اضافه کرد: انتظار می رود آموزش و پرورش در شهرهای گردشگر پذیر اردبیل و سرعین به غیر از فرهنگیان به سایر افراد در مدارس اسکان ندهد.

وی به ضرورت افزایش برنامه های شاد و نشاط آور صدا و سیما در ایام نوروز نیز تاکید کرد و بیان داشت: به ویژه معرفی آداب و رسوم و آثار تاریخی و طبیعی شهرستان ها ضرورت ویژه دارد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل همچنین به بررسی مشکلات گمرک بیله سوار نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه در تعطیلات نوروز خروجی مسافر به مراتب بیشتر از ورودی آن است ضروری است اطلاع رسانی و خدمت رسانی مناسب به مسافران در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 4225869
محمد میرزایی ناطق

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