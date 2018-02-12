به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: از جمله مشکلات آب های گرم معدنی در شهرهای مشگین شهر و سرعین بررسی خواهد شد.

وی در خصوص پلمپ برخی آب های گرم معدنی درست در آستانه حضور مسافران ادامه داد: آب منطقه ای نباید بعد از ۱۵ اسفند ماه نسبت به پلمپ مجتمع های آبدرمانی اقدام کند و ضروری است در صورتی که مشکلی در آب های گرم معدنی مشاهده می شود تا پایان بهمن ماه به استانداری و فرمانداری مربوطه ابلاغ شود.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: از سویی ساماندهی مراکز اقامتی در آستانه نوروز اهمیت ویژه دارد و در جلسه مجزا مشکل جارچیان سرعین و وضعیت و ضرورت خدمت رسانی خانه مسافر ها بررسی خواهد شد.

ندایی با تاکید به اینکه مدارس نیز باید با رعایت استانداردها خدمات ارائه دهند، اضافه کرد: انتظار می رود آموزش و پرورش در شهرهای گردشگر پذیر اردبیل و سرعین به غیر از فرهنگیان به سایر افراد در مدارس اسکان ندهد.

وی به ضرورت افزایش برنامه های شاد و نشاط آور صدا و سیما در ایام نوروز نیز تاکید کرد و بیان داشت: به ویژه معرفی آداب و رسوم و آثار تاریخی و طبیعی شهرستان ها ضرورت ویژه دارد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل همچنین به بررسی مشکلات گمرک بیله سوار نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه در تعطیلات نوروز خروجی مسافر به مراتب بیشتر از ورودی آن است ضروری است اطلاع رسانی و خدمت رسانی مناسب به مسافران در دستور کار قرار گیرد.