  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

با امضای تفاهم نامه انجام شد؛

همکاری دانشگاه علمی کاربردی با مرکز نشر دانشگاهی در تهیه کتب درسی

همکاری دانشگاه علمی کاربردی با مرکز نشر دانشگاهی در تهیه کتب درسی

دانشگاه علمی کاربردی و مرکز نشر دانشگاهی با هدف تدوین متون آموزشی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری میان سرپرست مرکز نشر دانشگاهی و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح امروز امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف اجرای مطالعات مشترک، تالیف کتاب های درسی پایه، تالیف کتاب های آموزش مهارتی، تدوین ادبیات مهارتی و برگزاری سمینارهای مشترک امضا شده است.

محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره این تفاهم نامه گفت: این دانشگاه طی سال های گذشته در حوزه نشر فعال نبوده است و مدرسان براساس علایق خود جزواتی را تدوین کرده اند.

وی افزود: با امضا این تفاهم نامه برنامه داریم کتاب های مربوط به دروس مهارتی را در رشته های مختلف تدوین کنیم.

کد مطلب 4225885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها