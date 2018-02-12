همکاری دانشگاه علمی کاربردی با مرکز نشر دانشگاهی در تهیه کتب درسی

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری میان سرپرست مرکز نشر دانشگاهی و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح امروز امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف اجرای مطالعات مشترک، تالیف کتاب های درسی پایه، تالیف کتاب های آموزش مهارتی، تدوین ادبیات مهارتی و برگزاری سمینارهای مشترک امضا شده است.

محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره این تفاهم نامه گفت: این دانشگاه طی سال های گذشته در حوزه نشر فعال نبوده است و مدرسان براساس علایق خود جزواتی را تدوین کرده اند.

وی افزود: با امضا این تفاهم نامه برنامه داریم کتاب های مربوط به دروس مهارتی را در رشته های مختلف تدوین کنیم.